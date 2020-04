Nieuw plan van 200 miljoen voor stadion Feyenoord met derde ring

Consortium DMK heeft een oplossing als het nieuwe Feyenoord-stadion er niet gaat komen, namelijk modernisering van De Kuip voor 200 miljoen euro. "Het plan is bedoeld als een oplossing, mocht het nieuwe Feyenoord-stadion uiteindelijk financieel niet haalbaar blijken", zegt Erwin Eekelaar van DMK over het 'snelle en betaalbare' alternatief voor Feyenoord City tegenover het NRC.

Maandenlang hebben tientallen mensen gewerkt aan het alternatief. Voor 200 miljoen euro, veel minder geld dan de kosten van de stadion aan de Nieuwe Maas (444 miljoen), kan De Kuip gemoderniseerd en uitgebreid worden, aldus ontwikkelaar DMK. Met een derde ring zou het stadion groeien van 50.000 naar ruim 63.000 zitplaatsen, net zoveel als in het nieuwe stadion. Bij groen licht kan het vernieuwde stadion medio 2024 of zelfs sneller open.

Eekelaar zegt dat men de nieuwbouw niet wil tegenhouden, maar dat ze klaarstaan als het nodig is. "We zijn een soort reddingsboei als Feyenoord City niet zou lukken", zo klinkt het. De stalen draagconstructie uit de jaren dertig in De Kuip blijft behouden. "Daar is niks mis mee. Die kan, mits goed gecombineerd in deze ombouw, nog tientallen jaren mee", zegt architect Joris Molenaar, die spreekt van een 'circulair en duurzaam ontwerp' met gebruik van bestaande onderdelen.

Bij dit ontwerp is er geen schuifdak. "Dat is een investering waar wij niet in geloven", zegt Pieter Nieuwenhuis van Hypercube. "Veertig miljoen euro voor een schuifdak voor een paar evenementen zoals popconcerten, dat ga je nooit terugverdienen." Eekelaar geeft aan dat DMK bij het verwerven van vreemd vermogen zich richt op banken en particuliere investeerders. "We willen het met Nederlandse financiers doen, dat is makkelijker zakendoen."

Men hoopt dat de huidige 'founders' en 'partners' van De Kuip, waaronder Heineken, ING en BAM, meedoen aan het project. De gemeente Rotterdam wordt 'eventueel' een financiële bijdrage gevraagd. Het oorspronkelijke doel van de stadionplannen was de verhoging van het spelersbudget, waardoor Feyenoord de achterstand met PSV en Ajax kon verkleinen.

Voor het eerste seizoen in het gemoderniseerde stadion, seizoen 2024/25, gaat DMK met hun eigen ontwerp uit van een spelersbudget van 27 miljoen, terwijl dat vandaag de dag circa 20 miljoen is. Dit zou daarna kunnen doorgroeien naar een ‘optimaal spelersbudget’ van 43 miljoen. 'Belangrijke disclaimer: deze cijfers zijn wel gebaseerd op berekeningen van vóór de wereldwijde coronapandemie', zo klinkt het.