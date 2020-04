‘Grootmacht wil profiteren van situatie en Wijnaldum verleiden’

Georginio Wijnaldum staat op het lijstje van Internazionale. De middenvelder van Liverpool is besproken door de top van i Nerazzurri als mogelijke versterking komende zomer, zo claimt TuttoMercatoWeb. Wijnaldum geldt in Milaan als goedkopere optie dan Sergej Milinkovic-Savic, die eveneens in de belangstelling van de Italiaanse grootmacht staat.

Wijnaldum ligt momenteel tot medio 2021 vast op Anfield, waardoor er onzekerheid over de toekomst van de 29-jarige Oranje-international is ontstaan. Diverse Engelse media verzekerden dat Wijnaldum en Liverpool wel tot een akkoord zouden komen, maar vooralsnog zijn de handtekeningen niet gezet. Naar verluidt wil Inter relatief goedkoop willen toeslaan bij Liverpool.

Er wordt geschat dat Wijnaldum ongeveer 30 miljoen euro moet kosten, een iets hoger bedrag dan de 27,5 miljoen euro dat Liverpool in 2016 voor de Oranje-international betaalde aan Newcastle United. TuttoMercatoWeb houdt er echter rekening mee dat Wijnaldum niet naar Inter gaat komen, omdat de Nederlander openstaat voor een verlenging van de samenwerking met the Reds.

Liverpool heeft een contract tot medio 2024 én een flinke salarisverhoging aangeboden, waardoor de voormalig speler van Feyenoord en PSV Inter waarschijnlijk laat schieten. Naast Wijnaldum zou ook onder anderen Milinkovic-Savic op het wensenlijstje van de club van trainer Antonio Conte staan. De 25-jarige middenvelder beschikt bij Lazio over een contract tot medio 2024.