‘Feyenoord vroeg of ik iets bij de club wilde gaan doen als ik ben gestopt’

Karim El Ahmadi speelt sinds 2018 in het shirt van Al-Ittihad. Het contract van de 35-jarige middenvelder in Saudi-Arabië loopt aan het einde van dit seizoen af, al is het nog maar de vraag wanneer dit dan precies zal zijn. In gesprek met het Algemeen Dagblad geeft El Ahmadi te kennen dat hij hoe dan ook nog een jaar wil blijven voetballen.

El Ahmadi las een tijdje geleden in het Algemeen Dagblad een interview met Klaas-Jan Huntelaar, die niet op deze manier een punt achter zijn loopbaan wilde zetten. “Ik begrijp hem wel. Zo stoppen, dat is natuurlijk gek. Maar ik heb zelf sowieso nooit overwogen om er nu al een punt achter te zetten. Ik wil absoluut nog een seizoen voetballen”, geeft El Ahmadi te kennen. Hij benadrukt dat de situatie in Saudi-Arabië wel wat anders is dan in Nederland, waardoor hij de kans klein acht dat hij op korte termijn weer in actie zal komen.

“In Nederland kun je nog wel middenin de zomer een paar wedstrijden spelen, maar hier is dat onmogelijk door de extreme hitte. Ik denk dat het in mei nog net kan, daarna is het gewoon niet meer te doen”, stelt de middenvelder. Hij noemt een terugkeer naar Nederland momenteel een ‘optie’. “De mensen bij Feyenoord vroegen of ik iets bij de club wilde gaan doen als ik ben gestopt. Zover is het nog niet. Ik heb er wel mooie jaren gehad. Met de landstitel als hoogtepunt. Maar ook als mens. In Rotterdam heb ik geleerd om voor mezelf op te komen. Bij en rond Feyenoord zeggen de mensen gewoon waar het op staat.”

El Ahmadi sluit overigens ook niet uit dat hij als speler nog terugkeert bij FC Twente, de club waar werd opgeleid en tot 2008 speelde. "Ik heb wel vaker gezegd dat ik mijn carrière graag wil afsluiten bij een van mijn oude clubs. Mijn jaren bij Twente waren enorm belangrijk voor mijn ontwikkeling. Mijn familie woont er en ik heb daar een huis”, aldus El Ahmadi, die stelt dat eerst deze crisis voorbij moet zijn, alvorens hij verder kan kijken. “Voor het eerst ben ik transfervrij en nu staat alles op zijn kop.”