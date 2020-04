‘Heel voorbarig dat de KNVB dit heeft bekendgemaakt zonder te overleggen’

De KNVB liet dinsdag weten dat men voornemens is om, indien veilig, de Eredivisie en de Keuken Kampioen Divisie halverwege juni te hervatten. John Jorritsma, burgemeester van Eindhoven, liet al weten dat hij niks ziet in dit plan en dat hij PSV en FC Eindhoven voorlopig geen toestemming geeft om in mei al de trainingen te hervatten. In De Telegraaf krijgt Jorritsma donderdagochtend de nodige bijval van collega’s.

Mark Boumans, burgemeester van Doetinchem, ziet voornamelijk problemen met de politiecapaciteit. “Ik denk niet dat er na zo’n drukke periode, waarin de politie te maken heeft met overbelasting, voldoende capaciteit is vrij te maken om het voetbal in goede banen te leiden”, stelt Boumans, die erop wijst dat veel grote zomerse sportevenementen reeds zijn afgelast. “Waarom zou het voetbal in Nederland in deze extreme situatie dan tegen elke prijs moeten doorgaan? Ik ben zelf een voetballiefhebber, maar voetbal is niet het belangrijkste op de wereld.”

“Het mag niet zo zijn dat we ten behoeve van de commerciële belangen van KNVB, UEFA en FIFA het welzijn van een publieke sector, in dit geval de politie, op het spel zetten”, aldus Boumans. Op het gebied van de politiecapaciteit krijgt de burgemeester van Doetinchem bijval van zijn collega Ahmed Marcouch. “Onze eerste prioriteit is onze gezondheid en wij moeten nu de adviezen van het RIVM en de richtlijnen en aanwijzingen van het kabinet afwachten. Daarbij is het straks wel belangrijk om ook oog te hebben voor wat dit betekent voor de capaciteit van de politie en andere partijen die nodig zijn om voetbalwedstrijden veilig te laten spelen."

Nol Kleijngeld, burgemeester van Waalwijk, benadrukt dat in zijn ogen het voetbal niet halverwege juni hervat kan worden. “We weten helemaal niet hoe we er in juni voor staan met de bestrijding van het coronavirus. Misschien kunnen tegen die tijd maatregelen worden afgebouwd, maar daar kunnen we niet op vooruitlopen. Daarom is het heel voorbarig dat de KNVB deze plannen heeft bekendgemaakt zonder te overleggen met de burgemeesters”, benadrukt Kleijngeld. Paul Depla, burgemeester in Breda, is bang dat mensen in binnensteden gaan samenscholen als er zonder publiek gevoetbald gaat worden. “Vooral als het spannend is, is het echt de vraag of dat wel minder politiecapaciteit gaat kosten.”

Als het aan Depla ligt, kan de KNVB zich beter richten op het ‘coronaproof’ maken van het volgende seizoen. “Wij hebben gezegd tegen de KNVB: richt je ook op het feit dat zo’n virus de hele competitie opnieuw op z’n kop kan zetten. Het is nog maar zeer de vraag of het virus straks definitief weg is. Ik heb namens de gemeenten bij de KNVB aangegeven: denk alvast na over de competitie van volgend jaar”, aldus Depla, die benadrukt dat het voetbal in ieder geval geen ‘status aparte’ krijgt. “Dat wil de KNVB ook niet, want men geeft aan het kabinet en RIVM te zullen volgen.”