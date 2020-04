Ronaldinho wacht mogelijk zelfde sanctie als Marco van Basten

EA Sports denkt erover na om Ronaldinho uit FIFA 20 te halen. De Braziliaanse oud-voetballer moet al ruim een maand vrezen voor een fikse straf nadat hij samen met zijn broer met een vals paspoort Paraguay was binnengereisd. EA, het bedrijf dat verantwoordelijk is voor het spel FIFA 20, twijfelt naar verluidt of men de oud-prof uit de game moeten halen.

Ronaldinho is een van de Icons waarmee mensen kunnen spelen in de spelmodus Ultimate Team. De oud-aanvaller van onder meer Barcelona, Paris Saint-Germain, AC Milan en de nationale ploeg van Brazilië wordt regelmatig door spelers uitgekozen vanwege zijn hoge rating van 94. Volgens Olé is het echter goed mogelijk dat Ronaldinho binnenkort (tijdelijk) niet beschikbaar zal zijn.

Ronaldinho released from Paraguayan prison

EA is aan het onderzoeken of de voormalig baltovenaar nog wel een plek in het spel verdient. De spelontwikkelaar is niet blij met de controverse rond Ronaldinho en gaat hem mogelijk verbannen. De oud-voetballer krijgt zodoende wellicht eenzelfde behandeling als Marco van Basten, die als icoon ook tijdelijk niet speelbaar was in FIFA 20 na een controversiële uitspraak.

De spelontwikkelaar sloot Van Basten uit nadat de oud-spits bij FOX Sports op 23 november tijdens een live-uitzending 'Sieg Heil' zei. "We zijn op de hoogte van de recente opmerkingen van Marco van Basten. We gaan er vanuit dat we toegewijd zijn aan gelijkheid en diversiteit in onze game. Daarom zullen we de ICON-items van Marco van Basten tot nader order niet meer beschikbaar maken", zo liet EA destijds weten.