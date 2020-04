Gezin Arjen Robben moest in quarantaine na besmettingsgeval

Bernadien Eillert, de vrouw van Arjen Robben, was besmet met het coronavirus. De voormalig aanvaller vertelt bij de FC Bayern Podcast dat zijn gezin in quarantaine moest toen zijn vrouw positief werd getest op het virus. "We hebben al te maken gehad met het coronavirus", begint de oud-aanvaller van Bayern München zijn relaas.

"Gelukkig is Bernadien hersteld, maar het was geen pretje. Het ergste was de druk op haar borst, ze had moeite met ademhalen. Gek genoeg werden ik en mijn kinderen negatief getest. Maar misschien hebben wij het eerder al gehad en hebben we niets gemerkt. In het begin namen mensen het coronavirus niet serieus, ik hoop dat iedereen dat nu wel doet", zegt de oud-international.

Robben heeft als voormalig speler van FC Groningen ook een bericht achtergelaten op de site van de Trots van het Noorden. Vanuit München richt de oud-buitenspeler zich tot de fans van FC Groningen. "Lieve mensen, lieve supporters van FC Groningen. Ik wilde even wat van mij laten horen hier vanuit München. We maken met z'n allen op dit moment een hele moeilijke periode door. Dat is hier het geval, in Duitsland, maar ook zeker bij jullie in Nederland."

"Ondanks dat het voetbal op dit moment niet prioriteit heeft, missen we natuurlijk wel het sociale contact. Met z'n allen naar het stadion gaan of met z'n allen een balletje trappen buiten. We moeten afwachten hoe lang het nog gaat duren. Maar het is wel heel belangrijk, zonder hier te preken want volgens mij hebben jullie dat al genoeg gehoord, dat we ons met z'n allen aan deze maatregelen houden, zodat we in de nabije toekomst weer kunnen gaan genieten van ons cluppie."