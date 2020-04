Statsperform: Peter Bosz komt punt tekort voor Champions League

Het coronavirus heeft het Europese voetbal stilgelegd. Niemand weet wanneer de bal weer gaat rollen en of het seizoen überhaupt wordt afgemaakt. De UEFA ziet het liefst dat alle competities worden afgerond, maar het is niet ondenkbaar dat de laatste wedstrijd van dit Bundesliga-seizoen gespeeld is. Nu de competitie is stil ligt, heeft het StatsPerform AI-team uitgezocht hoe het seizoen verder zou verlopen. Op basis van een op Opta gebaseerd model zijn de meest waarschijnlijke uitslagen berekend, wat heeft geleid tot een eindstand die onderaan in dit artikel terug te vinden is.

De Bundesliga ging vorige maand als laatste overstag nadat in alle andere toonaangevende voetballanden de competities al waren stilgelegd. In Duitsland is men vastberaden om het seizoen tot een goed einde te brengen, want wanneer dit niet gebeurt komt een groot aantal clubs in grote financiële problemen. Er is bovendien goede hoop dat de bal binnenkort weer kan gaan rollen op de Duitse velden. Er wordt gemikt op halverwege mei en daarom heeft meer dan de helft van de Bundesliga-clubs de trainingen in aangepaste vorm weer hervat.

In de Bundesliga moeten in totaal nog negen speelrondes afgewerkt worden. Bayern München gaat na 25 wedstrijden aan kop met 55 punten, gevolgd door Borussia Dortmund met 51 punten. De race om het kampioenschap is nog lang niet gelopen, want met 50 punten doet ook RB Leipzig nog volop mee en is Borussia Mönchengladbach (49 punten) ook nog een kanshebber. De nummers 1 tot en met 4 plaatsen zich automatisch voor de groepsfase van de Champions League en daarom zal Bayer Leverkusen, momenteel de nummer 5 van de ranglijst met 47 punten, er in de laatste fase van het seizoen alles aan willen doen om Gladbach in te halen.

Ook in de kelder van de Bundesliga is de spanning om te snijden. SC Paderborn en Werder Bremen, de nummers achttien en zeventien, zouden bij deze stand rechtstreeks degraderen. Fortuna Düsseldorf staat op de zestiende plaats en zou met die plek veroordeeld zijn tot het spelen van play-offs om degradatie naar de 2. Bundesliga te voorkomen. Met name voor Paderborn en Werder Bremen ziet de situatie er niet rooskleurig uit, want het gat met de veilige vijftiende plaats is aanzienlijk.

Huidige stand Bundesliga

Nr. Team M W G V +/- Pnt 1 Bayern München 25 17 4 4 47 55 2 Borussia Dortmund 25 15 6 4 35 51 3 RB Leipzig 25 14 8 3 36 50 4 Borussia Mönchengladbach 25 15 4 6 19 49 5 Bayer Leverkusen 25 14 5 6 15 47 6 Schalke 04 25 9 10 6 -3 37 7 VfL Wolfsburg 25 9 9 7 4 36 8 SC Freiburg 25 10 6 9 -1 36 9 TSG Hoffenheim 25 10 5 10 -8 35 10 1. FC Köln 25 10 2 13 -6 32 11 1. FC union Berlin 25 9 3 13 -9 30 12 Eintracht Frankfurt 24 8 4 12 -3 28 13 Hertha BSC 25 7 7 11 -16 28 14 FC Augsburg 25 7 6 12 -16 27 15 FSV Mainz 05 25 8 2 15 -19 26 16 Fortuna Düsseldorf 25 5 7 13 -23 22 17 Werder Bremen 24 4 6 14 -28 18 18 SC Paderborn 07 25 4 4 17 -24 16

StatsPerform heeft een simulatie gemaakt van het resterende Bundesliga-seizoen. Daarbij zijn de volgende aspecten in ogenschouw genomen, zo laat Opta weten aan Voetbalzone:

• Het model schat de waarschijnlijkheid van de uitkomst van een wedstrijd in (winst, gelijk, verlies) op basis van de aanvallende en verdedigende kwaliteit van de teams.

• De aanvallende en verdedigende kwaliteiten van de teams zijn gebaseerd op de resultaten van de afgelopen vier jaar, waarbij de meer recente resultaten zwaarder tellen.

StatsPerform: Liverpool grijpt puntenrecord, slechtste Arsenal sinds 1995

Lees artikel

• Het model houdt rekening met de kwaliteit van de tegenstanders waar de teams tegen hebben gespeeld en wat voor resultaten daartegen zijn behaald.

• Het model kan de nog te spelen wedstrijden simuleren op basis van de doelpuntvoorspellingen van de Poisson-verdeling met de aanvallende en defensieve kwaliteiten van beide teams als input.

• Tot slot wordt de uitkomst van het seizoen 10.000 keer gesimuleerd om de waarschijnlijkheid van eindpositie van elk team in de ranglijst te simuleren.

De voorspelde eindstand van StatsPerform

Wanneer de kans minder is dan 0,5 procent dat een team op een bepaalde positie eindigt is dit voor visuele redenen niet weergegeven in de tabel, dit kan er voor zorgen dat bepaalde kolommen of rijen optellen tot een getal van minder dan 100 procent.

Afgaand op de voorspelde eindstand van de Bundesliga zal Bayern München de koppositie niet meer uit handen geven. In de resterende negen wedstrijden is de voorspelling dat het team van Hansi Flick nog twintig punten zou veroveren, wat gelijk staat aan zeven verliespunten. De kans op de titel voor Bayern is 87,8 procent, terwijl de kans op de tweede plaats 9,6 procent is. De verwachting is dat RB Leipzig en Borussia Dortmund in puntenaantal op gelijke hoogte eindigen. Beide ploegen komen elkaar nog een keer tegen in de competitie. De landstitel lijkt er voor beide topclubs niet in te zitten, maar desondanks mogen zij zich, gebaseerd op deze eindstand, volgend seizoen melden in de Champions League.

Volgens de simulatie houdt Borussia Mönchengladbach de vierde plaats vast, maar is het verschil met Bayer Leverkusen niet groot. Het team van Peter Bosz komt in deze eindstand een punt tekort voor kwalificatie voor de groepsfase van de Champions League. Daarom is het voor de Nederlandse trainer te hopen dat de Bundesliga alsnog uitgespeeld wordt. Wie ook zal hopen op een hervatting van de competitie is Davy Klaassen. De aanvallende middenvelder van Werder Bremen staat er beroerd voor met zijn ploeg en kijkend afgaand op de simulatie van Opta is de kans op degradatie zeer realistisch. Paderborn is met een percentage van 77,6 procent vrijwel zeker van degradatie, terwijl Werder Bremen nog ruim 28 procent kans heeft om de play-offs te bereiken. Klaassen en zijn ploeggenoten kunnen zich in theorie nog veilig spelen, maar die kans is bijzonder klein.