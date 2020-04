Derksen walgt van ‘patjepeeërs’: ‘We moeten niet meer naar ze luisteren’

Johan Derksen baalt dat de KNVB tot op heden zwicht voor de dreigende taal van de UEFA. De Europese voetbalbond heeft het verzoek neergelegd om de competities in Europa niet per direct te stoppen en waarschuwt dat clubs op die manier Europese tickets kunnen kwijtraken voor volgend seizoen. Derksen vindt dat er veel belangrijkere zaken zijn dan voetbal momenteel.

"Dat gelul ook dat spelers vanaf 1 juni in dienst blijven totdat de competitie afgelopen is. Maar dat moeten die spelers ook willen?! Ik denk niet dat Hakim Ziyech na 1 juni bij Ajax wil spelen met het risico dat hij na de competitie geblesseerd naar Engeland gaat. Daar heeft die jongen helemaal geen zin in", doelt de analist voor de camera van Veronica Inside op de transfer van Ziyech van Ajax naar Chelsea.

"Willen alle spelers wel spelen? Die Evgeniy Levchenko (voorzitter VVCS, red.) zegt dat de spelers willen spelen, maar dat vind ik zo generaliserend. Ik kan me heel goed voorstellen dat er een heleboel spelers zijn die niet willen spelen", aldus Derksen, die helemaal niet gecharmeerd is van de wereldvoetbalbond FIFA. "We moeten beginnen om niet meer naar de FIFA te luisteren."

"Onlangs kwam het bericht dat de FBI een onderzoek had ingesteld naar de WK's van Rusland en Qatar. En daar blijken dus FIFA-leden die stemrecht hebben voor miljoenen omgekocht te zijn. Moeten we naar die patjepeeërs luisteren als het over serieuze problemen gaat? Die alleen maar ter verrijking daar zitten en die zo louche en zo corrupt zijn als wat?"

Derksen vindt het frappant dat de mogelijkheid bestaat dat de Nederlandse profcompetities worden uitgespeeld. "De Olympische Spelen zijn uitgesteld, er kan niets meer. De horeca is gesloten, ik kan niet eens meer naar de kapper, maar de competitie moet wel uitgespeeld worden, want die is heilig. Kom nou, zeg. In de pikorde van belangrijke dingen staat de Eredivisie niet bovenaan."