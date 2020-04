Real Madrid bereikt akkoord van tientallen miljoenen in crisistijd

De spelers en stafleden van Real Madrid hebben een akkoord bereikt over een salarisverlaging, zo meldt de Spaanse topclub woensdag. Zowel de voetballers als de basketballers van Real zijn vrijwillig akkoord gegaan met het inleveren van tien of twintig procent van hun salaris voor dit jaar, afhankelijk van de ontwikkeling van de uitbraak van het coronavirus.

De Koninklijke loopt net als ieder andere club veel inkomsten mis vanwege de coronacrisis. Met dit akkoord zorgt Real ervoor dat de club geen werknemers hoeft te ontslaan. Volgens Cadena SER bespaart Real hiermee tientallen miljoenen euro's, maximaal zelfs 56 miljoen. Eerder bereikte onder meer Barcelona al een akkoord met de selectie over het inleveren van loon, terwijl ook in onder meer Engeland, Frankrijk en Italië dergelijke constructies zijn opgezet.

Toni Kroos liet zich eerder nog kritisch uit over dergelijke taferelen. De Duitser vond het een goede zaak dat er vandaag de dag extra wordt gelet op de financiën, maar het verlagen van spelerssalarissen was in zijn optiek juist geen goed idee. De middenvelder pleitte voor een donatie aan een goed doel naar keuze, omdat het ingehouden bedrag anders toch weer op de rekening van de clubs terechtkomt.

"Tijdelijk van salaris afzien is vergeefse moeite", zei Kroos in gesprek met de SWR Sport Podcast. "Iedereen zou de vrijheid moeten hebben om daar zelf keuzes in te maken. Het zou volgens mij beter zijn om gewoon een volledig salaris te krijgen, om er daarna iets goeds mee te doen. Ik vind het geen halszaak. Een andere vraag is: Wat doe ik met al het geld dat ik ontvang? We moeten uiteraard allemaal ons steentje bijdragen en er zijn ook genoeg plaatsen momenteel waar hulp heel hard nodig is."