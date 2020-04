Bijltjesdag in België: degradatie naar vierde niveau dreigt voor Standard

Standard Luik heeft woensdag verrassend geen proflicentie gekregen van de licentiecommissie van de Belgische voetbalbond. De Belgische topclub dreigt af te zakken naar het vierde niveau met puntenstraf. Standard Luik kan nog wel in beroep gaan tegen de beslissing bij het Belgische Arbitragehof voor de Sport (BAS).

Belgische media zijn verrast door het besluit en spreken van een verrassing van formaat. Naar verluidt heeft Standard Luik geen licentie toegewezen gekregen omdat men geen betalingsbewijs voor tekenpremies van februari kon overleggen. Het zou gaan om een bedrag van een miljoen euro. La Derniere Heure geeft aan dat de financiering van de uitbouw van het stadion ten grondslag ligt aan het besluit.

KV Oostende, Moeskroen (beide Jupiler Pro League), Lokeren, Roeselare, Virton en Lommel (tweede Belgische niveau) hebben ook geen licentie gekregen. Clubs kunnen beroep aantekenen bij het BAS. Op 10 mei volgt een definitief besluit. Het zou overigens niet de eerste keer zijn dat het BAS een beslissing van de licentiecommissie terug zou draaien.

De kans is groot dat alle clubs naar het BAS stappen. Moeskroen heeft al aangegeven in beroep te gaan. "Onze hoofdaandeelhouder Pairoj Piempongsant probeert al enkele maanden de club te versterken door nieuwe partners aan boord te halen. Op het moment dat de deals bijna rond waren, fnuikte de pandemie de contacten met de nieuwe investeerders. Door de economische onzekerheid door het coronavirus konden we de op het moment dat we het dossier moesten afgeven de continuïteit niet bewijzen", zo stelt men.