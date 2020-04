‘Gewilde Coutinho staat voor terugkeer in Premier League’

Philippe Coutinho lijkt terug te keren naar de Premier League. Sport meldt woensdag dat Barcelona onderhandelt met Chelsea over een huurdeal inzake de 27-jarige middenvelder, die momenteel is verhuurd aan Bayern München. Volgens de berichtgeving uit Spanje heerst er optimisme over het bereiken van een akkoord.

Volgens de Catalaanse sportkrant is het een prioriteit van Barcelona om spelers te verkopen in de komende transferperiode om zo geld op te halen. Coutinho staat voor een vertrek uit het Camp Nou en de entourage van de Braziliaan heeft meerdere opties in de Premier League bekeken. Momenteel zijn er dus vergevorderde gesprekken met Chelsea, maar een definitief akkoord is nog niet bereikt, zo klinkt het.

Naar verluidt zijn Barcelona en Chelsea het nog niet eens over de optie tot koop als het tot een huurdeal komt. Barcelona wil graag een verplichte optie tot koop van circa 65 miljoen euro, maar de Londenaren zien dit niet zitten. De club van manager Frank Lampard zou wel openstaan voor een hoger transferbedrag op voorwaarde dat de optie tot koop niet verplicht is.

Bayern gaat naar alle waarschijnlijkheid de optie tot koop niet lichten, waardoor Barcelona op zoek is naar een nieuwe werkgever voor Coutinho. Volgens Sport staat de komst van de aanvallende middenvelder hoog op het lijstje van Chelsea. De voormalig spelmaker van Liverpool heeft in Engeland meer opties. Ook Manchester United, Tottenham Hotspur, Everton en Leicester City worden gelinkt aan Coutinho. Een deal met laatstgenoemde club lijkt vanwege de hoge kosten echter onwaarschijnlijk.