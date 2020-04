KNVB prikt datum voor bekerfinale en zet mes in play-offs

De KNVB is momenteel druk aan het puzzelen hoe het seizoen in de Eredivisie en de Keuken Kampioen Divisie uitgespeeld kan worden en dinsdag werd bekendgemaakt dat de bond erop mikt om de competities halverwege juni te hervatten. Dit kan vanwege de ontwikkelingen rondom het coronavirus echter nog veranderen en de KNVB verwacht later deze maand meer duidelijkheid te krijgen.

“Op 21 april praat het kabinet Nederland weer bij over het eventueel verlengen van de huidige maatregelen. Dat zal een moment zijn waarop veel meer duidelijk wordt”, vertelt manager competitiezaken Jan Bluyssen in gesprek met de NOS. Zoals het er nu naar uitziet kan het seizoen, door de play-offs sterk af te slanken, voor augustus afgerond worden.

De duels om promotie en degradatie worden volgens het door de KNVB gehanteerde conceptschema over één wedstrijd afgewerkt, terwijl de ploegen die om een Europa League-ticket spelen op 29 juli in een nog nader te bepalen vorm moeten gaan uitmaken wie er de voorrondes van dat toernooi in mag. Voor de bekerfinale tussen Feyenoord en FC Utrecht is 12 juli voorlopig als datum geprikt.

“Alles is momenteel doordrenkt met onzekerheden. Ook deze kalenderopzet kan gewijzigd worden en beweegt mee met de ontwikkelingen rond het virus”, nuanceert Bluyssen echter. Als alles volgens de meest gunstige scenario’s verloopt, kan het seizoen in dat geval op woensdag 29 juli afgerond worden.

“Niets staat nog vast en niets is definitief”, gaat Bluyssen verder. Het oprekken van het huidige seizoen heeft ook zijn weerslag op de komende voetbaljaargang en dit betekent dat er dit jaar tijdens de Kerstdagen gespeeld zal worden: “We moeten de tijd ergens vandaan halen en in de periode tussen Kerst en nieuwjaar is natuurlijk wat ruimte”, sluit hij af.