‘Ik heb veel respect voor wat Bayern doet, maar mijn hart ligt bij Dortmund’

Jadon Sancho heeft over belangstelling niets te klagen, want de vleugelaanvaller van Borussia Dortmund is in de afgelopen periode door verschillende buitenlandse media gelinkt aan onder meer Bayern München, Chelsea, Manchester United en Liverpool. Ploeggenoot Marco Reus adviseert de begeerde Sancho echter om er nog minstens een jaar bij Dortmund aan vast te plakken. Volgens de middenvelder is de Bundesliga de ideale competitie voor de Engelsman om zich verder te ontwikkelen.

"Sancho moet zeker nog een jaar bij Dortmund blijven, misschien zelfs twee jaar", vertelt Reus in een interview met BILD. "In mijn optiek zit hij momenteel bij de perfecte club. Daarna kan hij rustig de grote stap wagen. Dan is hij een nóg completere speler die zich dan heeft ontwikkeld tot een vaste waarde in dit elftal." Dortmund vraagt naar verluidt tussen de 120 en 130 miljoen euro voor Sancho, die in Duitsland vastligt tot medio 2022.

Reus weet zelf ook wat het is om in de schijnwerpers te staan. De aanvallende middenvelder stond in de afgelopen jaren meermaals in de belangstelling van Bayern München. Tot een transfer naar der Rekordmeister leidde dat echter niet. "Er is contact geweest, ook met andere clubs. Ik heb veel respect voor wat Bayern al decennialang doet. Maar mijn hart ligt bij BVB, dat is ook altijd zo geweest. Toen ik nog bij Borussia Mönchengladbach speelde wilde ik in de Bundesliga alleen naar Dortmund vertrekken. Naar het buitenland gaan was de enige andere optie."

De eveneens dertigjarige Thomas Müller zette dinsdag zijn handtekening onder een tot medio 2023 lopend contract bij Bayern. Een goede zaak, zo oordeelt Reus. "Het is belangrijk dat er spelers zijn zoals Thomas en ik. De supporters weten dat we net als hen een zeer hechte band hebben met de club", aldus de middenvelder, die het een eer vindt om voor Dortmund uit te komen. "Ik heb hier alles om gelukkig te zijn: Mijn huis, mijn familie en mijn club. Dat gevoel heeft altijd de boventoon gevoerd, zelfs als een ander land met een andere cultuur ook aantrekkelijk zou kunnen zijn."