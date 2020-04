Waar of niet waar - De acht meest bizarre verhalen over Mario Balotelli

De voetballerij ligt voorlopig stil door de uitbraak van het coronavirus, maar uit het oog is niet uit het hart. Als echte liefhebbers grijpen we massaal naar oud beeldmateriaal, piekeren we ons suf of en hoe de competities hervat kunnen worden en natuurlijk zijn er ook nog de eeuwige discussies om op terug te vallen. Voetbalzone neemt deze week zeven veelgehoorde beweringen onder de loep en aflevering 5 gaat over niemand minder dan Mario Balotelli, want geen enkele serie over mythes in het voetbal is compleet zonder de Italiaanse spits. Over hem gaan diverse bizarre verhalen, maar wat hiervan is waar en wat is fictie?

José Mourinho werkte twee jaar samen met de spits en zei dat hij een boek van tweehonderd bladzijdes kon schrijven over hun gezamenlijke periode bij Internazionale. Robert Mancini kent Balotelli van hun tijd bij Manchester City en geeft aan van hem te houden als van een zoon, maar tegelijkertijd noemt hij de onberekenbare aanvaller ‘gestoord’. Super Mario geeft zelf ook toe dat hij ‘soms vreemde dingen doet’, wat verklaart waarom er zo veel bizarre verhalen de ronde doen over de 36-voudig international van Italië. Acht geruchten op een rij:

Balotelli gooide dartpijltjes op een jeugdspeler:

In maart 2011 kondigde City een intern onderzoek aan vanwege het gerucht dat Balotelli een dartpijl naar minimaal één jeugdspeler had gegooid op jeugdcomplex Carrington. In gesprek met Sports Illustrated kwam de spits later terug op het voorval. “Het klopt dat ik aan het darten was, maar ik heb nooit op iemand gemikt.” Balotelli kreeg geen straf voor het voorval en houdt tot op de dag van vandaag vol dat hij in zijn tijd bij de Engelse grootmacht slechts één boete heeft gekregen. Die ontving hij in 2012 omdat hij liever terug ging naar Italië dan dat hij in Manchester bleef om de landstitel te vieren.

Balotelli is allergisch voor gras:

Op 20 maart 2011 ontbrak Balotelli om onduidelijke redenen toen de tweede helft van het Europa League-duel tegen Dynamo Kiev begon. Uiteindelijk kwam er in de 57e minuut een vervanger het veld op en trainer Roberto Mancini verklaarde dat zijn spits een allergische reactie had vanwege de grassoort in het Valeriy Lobanovskiy Stadion. “Zijn gezicht was helemaal opgezwollen. Hij wilde aan de tweede helft beginnen, maar dit probleem speelde hem duidelijk parten.” Balotelli heeft als kind eerder dit soort allergieën gehad en de technische staf van Internazionale bracht hetzelfde probleem aan het licht bij de medische keuring.

Balotelli speelde in het verleden voor Internazionale, Manchester City, AC Milan , Liverpool (huur), Nice en Olympique Marseille. Tegenwoordig staat de 29-jarige Italiaan onder contract bij Brescia.

De politie vond duizenden euro’s cash in Balotelli’s auto:

Slechts een paar dagen na zijn transfer van Internazionale naar Manchester City haalde Balotelli in augustus 2010 de headlines vanwege een crash met zijn Audi R8. Hij was op weg naar de training en het gerucht gaat dat de Engelse politie een som van vijfduizend pond vond in zijn auto. Vanzelfsprekend wilden de dienders graag weten waarom hij zo’n substantieel geldbedrag vervoerde en het antwoord zou als volgt hebben geluid: “Omdat ik rijk ben.” Het laatste deel van dit verhaal is echter nooit door een van de betrokkenen bevestigd.

Balotelli reed met een Ferrari over een kartbaan:

Naast sportauto’s houdt Balotelli ook van karten. AC Milan, waar hij in 2013 tekende, verbood hem echter om zijn hobby uit te oefenen vanwege de kans op blessures. De aanvaller nam inderdaad niet meer plaats in een kartauto, maar in plaats daarvan besloot hij ‘Super Mario Kart’ een geheel nieuwe dimensie te geven met zijn Ferrari van bijna 250.000 euro in het Pal K kartingcomplex in Milaan. “Het is mijn circuit, dus dan moet ik ook in mijn eigen auto gaan”, verklaarde Balotelli. “Er hebben zich geen problemen voorgedaan.”

Balotelli liep een school binnen om naar de wc te gaan:

Op 12 januari 2012 reed Balotelli door Manchester toen hij plots zijn blaas voelde opspelen. Daarom besloot hij inderdaad binnen te lopen bij het nabij gelegen Xaverian College, waar hij netjes vroeg of hij gebruik kon maken van het toilet. Leerling Edward Gasson herkende hem direct. “Ik ben een City-fan, dus het was geweldig om hem te zien, maar ook een beetje raar. Hij liep gewoon over de campus. Een echte profvoetballer in onze school: dat verwacht je toch niet?” Een woordvoerder van de school gaf aan dolblij te zijn met het ‘verrassingsbezoek’. Als dank voor de gastvrijheid ging Balotelli met tig leerlingen op de foto. Het verhaal dat hij later nog eens terugkeerde om een leerling te helpen ontsnappen aan een pestkop is helaas erbij verzonnen.

Balotelli geeft geregeld geld aan onbekenden:

De nu 29-jarige aanvaller kwam in Manchester op een gegeven moment bekend te staan als een bijzondere weldoener. Er werd zelfs gezegd dat hij eens verkleed als kerstman door de stad liep om geld uit te delen op straat. Ook zou hij ooit tweeduizend pond aan een zwerver hebben gegeven nadat hij een succesvolle avond beleefde in het lokale casino, terwijl hij daarnaast op een zeker moment voor iedereen de benzine betaalde terwijl hij zelf stond te tanken. Balotelli wordt door medespelers en coaches inderdaad omschreven als een echte ‘nice guy’, maar deze verhalen over uitdeelacties berusten volgens de spits niet op waarheid.

Balotelli speelde 36 interlands voor Italië, waarin hij goed was voor 14 goals. Tussen 2014 en 2018 verdween hij echter van de radar, om daarna weer even terug te keren in de selectie. Inmiddels is het bijna twee jaar geleden sinds hij voor het laatst werd opgeroepen.

Balotelli heeft zijn eigen huis in brand gestoken:

City-trainer Roberto Mancini zei op vrijdag 21 oktober 2011 dat Balotelli stappen maakte met zijn gedrag, zowel binnen als buiten de lijnen Hij hoopte op een serieuze ommekeer, maar enkele uren later volgde er een melding dat er twee brandweerwagens op weg waren naar het huis van Balotelli. Daar zou een ‘serieuze brand’ woeden op de eerste verdieping. Onderzoek wees uit dat de brand – na een half uur onder controle – was veroorzaakt door vuurwerk. Balotelli heeft ook bevestigd dat hij en zijn vrienden vuurwerk hebben afgestoken, maar ontkent dat dit in de badkamer gebeurde. Hij is van mening dat het verhaal is opgeklopt. “Het is niet alsof mijn hele huis in brand stond. Het was alleen de badkamer, omdat een stuk vuurwerk de verkeerde kant op schoot. Wij stonden buiten en ik heb het ook niet afgestoken. Ik had gewoon pech”, verklaarde hij Sports Illustrated. Een dag na het voorval speelde hij tegen Manchester United en toonde hij zijn veelbesproken ‘Why Always Me?’ T-shirt.

Balotelli is een begenadigd pianist:

In augustus 2013 ging een video van Balotelli viraal waarin hij het Italiaanse volkslied speelde op een grote piano. Er werden echter direct vraagtekens bij het optreden geplaatst omdat hij niet echt de toetsen zou beroeren of dat er een bandje werd afgespeeld. De spits werd naar de echtheid gevraagd en antwoordde als volgt: “Ik moet ‘ja’ zeggen. Natuurlijk. Het is echt. Of ik dat met de hand op mijn hart kan zeggen? Nee, maar mijn antwoord blijft ja.” Precies daar gaat het mis met het ontrafelen van de meest raadselachtige voetballer ter wereld. Zelfs Super Mario zelf zorgt ervoor dat de grens tussen waarheid en fictie vervaagt.