‘Kijk nou eens naar Ajax, hoe haal je het in je hoofd om dat te zeggen?’

Vanwege de uitbraak van de coronacrisis is inmiddels de gehele Europese voetbalwereld stil komen te liggen. In Nederland wordt druk gekeken of en hoe het seizoen in de Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie kan worden afgerond en er lijken daarin verschillende kampen te zijn ontstaan. Marc Overmars, directeur voetbalzaken van Ajax, riep onlangs al op om een streep door het voetbaljaar te zetten en kreeg bijval van onder meer AZ en PSV. De KNVB denkt op zijn beurt nog aan een hervatting van de competities en mikt nu op half juni.

Theo van Seggelen, in het verleden jarenlang de secretaris-generaal van spelersvakbond FIFPro, luidt in gesprek met Voetbal International de noodklok over de huidige situatie. Hij is van mening dat clubs nog altijd te veel met hun eigen belangen bezig zijn: “Dan snap je echt totaal niet wat hier aan de hand is, dan leef je in een droomwereld. Dit gaat nu al wereldwijd tien-, twintig-, dertigduizend banen kosten in het voetbal”, vertelt hij.

“Kijk nou eens naar Ajax, hoe haal je het in je hoofd om te zeggen: “Wij spelen gewoon niet meer...”? En wat dan als de onderste laag wél wil doorspelen? Dat maakt Ajax niets uit, want zij bepalen het zelf wel. De rest zoekt het maar uit. Nou, dat schiet lekker op”, gaat hij verder. Van Seggelen denkt dat de Amsterdammers er, net als AZ en PSV, van uitgaan dat zij de ontstane crisis wel zullen overleven: “Alsof je alleen op de wereld bent. Zelfs clubs onderin die zo kortzichtig zijn dat ze denken dat ze met deze stand niet degraderen en ook wel willen stoppen. Alsof dat er nu ook maar een beetje toe doet.”

De voormalige vakbondsman voorziet echter grote problemen en wijst onder meer op de mogelijke instorting van de transfermarkt. Als de grote clubs minder geld uittrekken om spelers aan te kopen, zullen de Nederlandse clubs hier met name de nadelen van ondervinden: “We weten toch allemaal dat vrijwel alle clubs in Nederland een begroting hanteren waarbij een tekort wordt ingecalculeerd en aangevuld met de jaarlijkse verkopen? Het transfersysteem is dus erg belangrijk.”

Van Seggelen vreest dat als de ergste problemen rondom de coronacrisis zijn opgelost, het gat tussen de Europese top en de rest alleen maar groter zal worden: “Daar is namelijk cash na de crash, geld van eigenaars, geld afkomstig uit vreemde verdelingen die allang gaande waren.” Hij vraagt de clubs daarom solidariteit ten opzichte van elkaar te tonen: “Voetbal is in essentie een sport die de hele wereld heeft veroverd. Niet een gesloten bedrijfstak waar enkelen veel geld mee moeten verdienen. Maar wie heeft het daarover? Ik hoop echt dat er een kentering komt, maar nu lijkt het ieder voor zich.”