Landstitel Liverpool niet ‘heilig’: ‘Accepteer elke beslissing zonder morren’

Vanwege de aanhoudende coronacrisis is er nog steeds geen duidelijkheid omtrent de hervatting in de Premier League. De UEFA aast op het uitspelen van de competities in de zomermaanden, terwijl er in de Engelse media ook geluiden klinken dat deze jaargang definitief geschrapt dient te worden. Sadio Mané wil dolgraag kampioen worden met Liverpool, maar de aanvaller zou het uitblijven van het kampioenschap onder de huidige omstandigheden ook goed begrijpen.

Mané voelt zich nog geen kampioen, zo blijkt uit een interview van de buitenspeler met talkSPORT. "Ik denk daar ook nog niet over na. Ik hou van mijn baan en ik hou erg van voetbal. Ik wil daarom ook op het veld kampioen worden. Wedstrijden winnen en die beker vasthouden, dat is uiteraard het ultieme doel. Maar gezien de huidige crisis zou ik elke beslissing zonder morren accepteren. Het is een moeilijke situatie voor Liverpool, maar voor miljoenen mensen over de hele wereld is het allemaal nog een stuk zwaarder."

"Sommige mensen hebben familieleden verloren door het coronavirus, dat plaatst onze problemen natuurlijk wel in perspectief", gaat Mané verder met zijn beschouwing. "Maar het blijft natuurlijk wel mijn grote droom om dit jaar kampioen te worden met Liverpool. Lukt dat niet, dan zal ik dat moeten accepteren. Zo is het leven nou eenmaal. Hopelijk krijgen we dan volgend seizoen een nieuwe kans", aldus Mané, die in de Spaanse media meermaals is gelinkt aan Real Madrid. Vanwege de coronacrisis is het echter onduidelijk of de Koninklijke op korte termijn een bod neerlegt in Engeland. De verbintenis van Mané op Anfield loopt nog ruim drie jaar door.

Aleksander Ceferin liet zich dinsdag uit over de problematiek rondom het kampioenschap in de Premier League. "Ik kan me niet voorstellen dat Liverpool verstoken blijft van de landstitel", zo zei de UEFA-voorzitter in gesprek met het Sloveense medium Ekipa. "Als de competitie wordt hervat, dan worden ze zo goed als zeker kampioen. Theoretisch gezien is het nog steeds niet zeker, maar ze zijn er nu wel heel erg dichtbij. Mocht een hervatting niet mogelijk zijn, dan moet er goed worden gekeken naar de resultaten en op welke manier de kampioen wordt aangewezen. En nogmaals, ik kan geen scenario bedenken waarin Liverpool dan buiten de boot valt."