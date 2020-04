‘Wesley Hoedt verkent opties en wil Nederlands contingent vergroten’

Wesley Hoedt aast op een volgende stap in zijn loopbaan, want de centrumverdediger is volgens La Gazzetta dello Sport door zijn management aangeboden bij Bologna. De Nederlandse mandekker staat momenteel onder contract bij Southampton, maar de kans lijkt niet bijster groot dat Hoedt een tweede kans krijgt bij de Premier League-club. De voormalig AZ’er werd eerder al uitgeleend aan Celta de Vigo en speelde voor de coronacrisis op huurbasis voor Royal Antwerp.

Volgens bovengenoemde Italiaanse krant neemt Bologna het aanbod uit het kamp-Hoedt in de komende weken in overweging, zo klinkt het. Mocht de 26-jarige Hoedt op termijn een contract krijgen aangeboden door Bologna, dan wordt hij de vierde Nederlander in dienst van de nummer tien in de Serie A. Bij I Rossoblu behoren Mitchell Dijks, Stefano Denswil en Jerdy Schouten tot de A-selectie. Zijn huidige contract bij Southampton loopt nog ruim twee seizoenen door.

Voor Hoedt is de Serie A geen onbekend terrein. De boomlange centrale verdediger maakte in 2015 transfervrij de overstap van AZ naar Lazio, waar hij enige tijd een verdedigend duo vormde met landgenoot Stefan de Vrij. Twee jaar later, in 2017, haalde Southampton Hoedt voor zeventien miljoen euro naar de Premier League. Een definitieve doorbraak bij the Saints bleef echter uit, waarna verhuurperiodes volgden in Spanje en België.

Royal Antwerp heeft de optie om Hoedt na dit seizoen definitief over te nemen van Southampton, maar de transfersom van acht miljoen euro lijkt de club te gortig te zijn. In de Belgische media werd de Nederlander eerder deze week gelinkt aan Club Brugge, al is het niet duidelijk of de club van Ruud Vormer daadwerkelijk een bod wil neerleggen bij Southampton. Hoedt liet in maar tegenover Voetbal International dat een terugkeer in de Eredivisie zeker ook een optie is. "Als een Nederlandse topclub informeert, zou ik daar zeker over nadenken."