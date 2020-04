‘Bartomeu kondigt reorganisatie aan bij Barcelona en slachtoffert tweetal’

Josep Maria Bartomeu is allesbehalve tevreden over het functioneren van enkele hooggeplaatste bestuursleden van Barcelona, zo weet onder meer Mundo Deportivo te melden. De voorzitter van Barcelona wil naar verluidt zo snel mogelijk een bestuurlijke reorganisatie doorvoeren. Bartomeu zou al aan vice-voorzitter Emili Rousaud en financieel directeur Enrique Tombas hebben gevraagd of ze willen opstappen, daar hun medewerking niet langer gewenst is.

Volgens Marca is Bartomeu er vooral op uit om Rousaud van de loonlijst van Barcelona te schrappen. Een enigszins opmerkelijke conclusie, want laatstgenoemde begon in januari aan zijn werkzaamheden in het Camp Nou. De preses van de Catalaanse grootmacht zoekt iemand voor deze functie die oog heeft voor de ontwikkelingen van de coronacrisis en niet alleen maar bezig is met toekomstplannen, zo klinkt het. De Spaanse kranten weten voorts te melden dat Bartomeu zich sterk genoeg voelt om ingrijpende veranderingen op bestuurlijk niveau door te voeren. Mochten Rousaud en Tombas geen medewerking verlenen, dan volgt waarschijnlijk een veel lagere functie voor beide directeuren. Bestuursvoorzitter Òscar Grau en technisch directeur Éric Abidal lijken buiten schot te blijven.

De positie van Bartomeu leek enige tijd geleden nog onhoudbaar, toen verschillende Spaanse media schreven dat het Barcelona-bestuur een pr-bureau had ingeschakeld om spelers bewust zwart te maken op de sociale media. Onder meer Lionel Messi, Gerard Piqué en voormalig Barcelona-trainer Josep Guardiola werden aangevallen op Facebook en Twitter, om zo het imago van Bartomeu naar buiten toe te verbeteren. De aantijgingen hadden geen desastreuze gevolgen voor de voorzitter, die de beschuldigingen ook altijd heeft ontkend.

Bartomeu kwam onlangs wederom negatief in het nieuws, nadat Barcelona wereldkundig had gemaakt dat er een tijdelijke salarisverlaging van zeventig procent zou worden ingevoerd vanwege de coronacrisis. Messi liet in een open brief op Instagram weten dat hij een slecht gevoel had overgehouden aan de onderhandelingen met het bestuur. Bartomeu liet kort daarop weten dat hij zich niet herkende in de kritiek van de Argentijnse spelmaker en dat de gesprekken met de A-selectie van Barcelona constructief van aard waren geweest.