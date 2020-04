Kroos zet vraagtekens bij ‘Barcelona-model’: ‘Dat is vergeefse moeite’

Vanwege de aanhoudende coronacrisis hebben onder meer Barcelona en Atlético Madrid een tijdelijke salarisverlaging van zeventig procent ingevoerd. Toni Kroos vindt het een goede zaak dat er in deze tijden extra wordt gelet op de financiën, maar het verlagen van spelerssalarissen is in zijn optiek juist geen goed idee. De middenvelder van Real Madrid pleit voor een donatie aan een goed doel naar keuze, omdat het ingehouden bedrag anders toch weer op de rekening van de desbetreffende clubs terechtkomt.

"Tijdelijk van salaris afzien is vergeefse moeite", stelt Kroos, die bij Real nog niet te maken heeft gehad met een salarisverlaging, in gesprek met de SWR Sport Podcast. "Iedereen zou de vrijheid moeten hebben om daar zelf keuzes in te maken. Het zou volgens mij beter zijn om gewoon een volledig salaris te krijgen, om er daarna iets goeds mee te doen. Ik vind het geen halszaak. Een andere vraag is: Wat doe ik met al het geld dat ik ontvang? We moeten uiteraard allemaal ons steentje bijdragen en er zijn ook genoeg plaatsen momenteel waar hulp heel hard nodig is."

Kroos beseft maar al te goed dat vooral de kleinere clubs in Spanje financiële problemen kunnen gaan ondervinden, mochten de competities voor langere tijd stilliggen. "Veel clubs lopen inkomsten mis, terwijl die inkomsten juist van cruciaal belang zijn", legt de Duitse middenvelder de vinger op de zere plek. "Het zal afhangen van hoelang we niet kunnen voetballen. Sommige clubs kunnen voorlopig het hoofd nog boven water houden, maar dat geldt natuurlijk niet voor iedereen."

"Mocht het voetbal weer hervat worden in mei, dan dienen zich vanzelf ook weer oplossingen aan voor het financiële gedeelte", vervolgt Kroos. "Dan keren we terug naar de normale situatie. Maar als voetbal tot de winter niet mogelijk is, dan is het goed mogelijk dat er clubs gaan omvallen. Dat zou het voetballandschap ingrijpend veranderen", zo besluit de international van Duitsland.