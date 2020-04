‘Bazoer had op die positie een internationale topper kunnen worden’

Riechedly Bazoer leek een jaar of vijf geleden op weg naar de absolute wereldtop en de middenvelder maakte in de tijd dat hij bij Ajax speelde ook zijn debuut in het Nederlands elftal. Anno 2020 staan de zaken er echter anders voor voor Bazoer, die inmiddels na avonturen bij VfL Wolfsburg en FC Porto bij Vitesse weer is teruggekeerd in de Eredivisie.

Piet de Visser maakte de opkomst van Bazoer als talent van dicht bij mee en is van mening dat hij uiteindelijk voor de verkeerde positie heeft gekozen: “Ik heb allemaal plusjes achter zijn naam staan. Bal vrijmaken: goed. Verdedigen: goed. Techniek: goed”, bladert hij samen met Voetbal International een van zijn scoutingmappen door.

“Als centrale verdediger had hij een sensatie kunnen worden, een internationale topper. Ben ik van overtuigd. Maar hij vond van zichzelf dat hij op het middenveld moest spelen”, is De Visser echter kritisch. “Daar ging hij altijd lopen waar hij níét moest lopen. En hij verdomde het zich daarin te verbeteren.”

“Later werd hij zelfs een soort spelmaker, maar voor die rol heeft hij totaal niet de kwaliteiten.” De scout geeft aan dat het hem ‘pijn’ doet als jonge spelers niet over de juiste mentaliteit beschikken om hun kwaliteiten zo goed mogelijk te benutten: “Bazoer is een typisch voorbeeld van een speler die zijn grote talent gewoon heeft verkwanseld.”