Klopp: ‘Hij zag eruit als een rapper, daar had ik geen tijd voor’

Jürgen Klopp werkt al een aantal seizoenen op zeer succesvolle wijze samen met Sadio Mané en de twee stevenden, voordat de uitbraak van het coronavirus de voetbalwereld lamlegde, af op de eerste landstitel voor Liverpool in dertig jaar tijd. Klopp en Mané kennen elkaar al langer en het kwam in het verleden ook al eerder bijna van een samenwerking. Een transfer van de aanvaller naar Borussia Dortmund, waar Klopp destijds de scepter zwaaide, ging echter niet door.

“Ik kan me mijn eerste ontmoeting met Sadio nog wel herinneren, dat was in Dortmund”, blikt Klopp terug in Made in Senegal, een nieuwe documentaire over Mané. De aanvaller speelde destijds nog voor Red Bull Salzburg: “Er zat daar een hele jonge jongen. Zijn baseballpet stond schuin op z’n hoofd, met dezelfde blonde streep in zijn haar die hij nu nog altijd heeft.”

“Hij zag eruit als een beginnende rapper. Ik dacht: ‘Hier heb ik geen tijd voor.’ Ons team was toen helemaal niet slecht en ik was op zoek naar iemand die het aankon om niet meteen in de basis te beginnen, iemand die ik kon ontwikkelen”, gaat Klopp verder. “Ik zou van mezelf zeggen dat ik mensen goed aan kan voelen, maar in dit geval zat ik verkeerd! Ik ben zijn carrière en zijn successen bij Salzburg blijven volgen. Bij Southampton domineerde hij gewoon.”

In de zomer van 2016 kwam het alsnog van een samenwerking tussen de twee: “Sadio wilde net zo graag met mij samenwerken als ik met hem, dus het was een win-winsituatie.” Volgens Mané zelf was een optreden tegen Liverpool uiteindelijk de reden dat Klopp hem naar Anfield haalde: “Ik zat toen bij Southampton en we speelden tegen Liverpool.”

“Ik zat op de bank en in de rust stonden we 2-0 achter. Ronald Koeman zette me in het veld, we slaagden erin om de wedstrijd om te keren en ik scoorde twee keer. Ik was een onbelangrijke speler die opeens een geweldige prestatie had geleverd. Liverpool is een club die de spelers opmerkt die hen uitputten, daarna konden ze geen ‘nee’ meer zeggen en Klopp belde vervolgens mij zaakwaarnemer.”