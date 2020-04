Woensdag, 8 April 2020

Barcelona krijgt groen licht uit Parijs

Middlesbrough moet vrezen voor het vertrek van Calum Kavanagh. De jonge Ierse aanvaller staat in de concrete belangstelling van Arsenal, Chelsea en Celtic. (The Sun)

Arsenal heeft, in tegenstelling tot eerdere geruchten, geen interesse in Jérôme Boateng. The Gunners geven de voorkeur aan de komst van Jonathan Tah, Dayot Upamecano of Evan Ndicka. (Sky Deutschland)

Layvin Kurzawa heeft zijn zinnen gezet op een overstap naar Barcelona. De linksback van Paris Saint-Germain is ook in beeld bij Liverpool en Arsenal, maar geeft de voorkeur aan een verhuizing naar het Camp Nou. (Sport)

Barcelona is daarnaast nog altijd bezig met de komst van de bijna transfervrije Willian. Voor de Catalanen is het echter ‘nu of nooit’: als het aankomende zomer niet van een deal komt, zal de aanvaller van Chelsea nooit meer in het Camp Nou spelen. (Sport)

Sporting Portugal gaat Yannick Bolasie niet definitief overnemen van Everton. De Congolese aanvaller wordt voor een seizoen gehuurd van the Toffees, waar zijn contract nog loopt tot medio 2021. (Record)