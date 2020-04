‘Phillip Cocu stond erop dat ik de kampioensschaal omhoog mocht houden’

Wim Rip is al sinds 2012 werkzaam bij PSV en maakte in die periode de nodige hoogtepunten mee. Aankomende zomer komt er echter een einde aan het dienstverband van de video-analist in Eindhoven, aangezien de club ervoor heeft gekozen om zijn aflopende contract niet te verlengen. Rip is er echter van overtuigd dat hij elders in de voetballerij nog zijn meerwaarde aan kan tonen.

De analist annex trainer kwam tweeënhalf jaar even landelijk in het nieuws toen hij tijdens de uitwedstrijd tegen FC Groningen te maken kreeg met hartfalen. Door snel ingrijpen van het medische personeel en een in het Hitachi Stadion aanwezige defibrillator overleefde hij dit echter zonder blijvende schade te hebben opgelopen: “Ik ben honderd procent fit en gelukkig ook alweer lang. Mijn kwaliteit van leven is omhooggegaan door wat er is gebeurd”, vertelt hij woensdag in gesprek met het Brabants Dagblad.

“Om het half jaar krijg ik net als ieder ander die dit heeft gehad een controle, maar dat is dan ook het enige.” Rip moet eind juni opnieuw op controle en vlak daarna beleeft hij zijn laatste werkdag bij PSV. De analist vindt het jammer dat er een einde komt aan de samenwerking, maar respecteert ook dat het nieuwe technische kader een andere keuze maakt: “Met mijn ervaring kan ik het betaald voetbal zeker nog dienen en dat moet nu op een andere plek. Als scout, analist, trainer, assistent of in een andere rol, ik wil dolgraag weer aan de slag.”

Rip kreeg al wat telefoontjes van andere clubs, maar zal als hij elders aan de slag gaat zijn tijd bij PSV nooit vergeten. Hij noemt de landstitels van 2015, 2016 en 2018 als hoogtepunten van zijn periode in Eindhoven, waarbij vooral het laatste kampioenschap een speciale lading heeft gekregen: “Vier maanden daarvoor had ik het infarct gehad en Phillip Cocu stond erop dat ik de kampioensschaal in de kleedkamer omhoog mocht houden. Hij heeft me na het behalen van de titel opgewacht bij de ingang van het Philips Stadion en me meegenomen naar de kleedkamer, waar de jongens me geweldig opvingen. Met zo’n gebaar heb je iemand voor de rest van zijn leven veroverd. Het zegt alles over Phillip, die bij PSV fantastisch werk heeft verzet.”