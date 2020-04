‘Kamp-Onana heeft ‘voortdurend contact’ over potentiële toptransfer’

André Onana is in de afgelopen jaren uitgegroeid tot een van de absolute steunpilaren van Ajax. De doelman uit Kameroen maakte vorig seizoen veel indruk in de succesvolle Champions League-campagne van de Amsterdammers en ook in het huidige, door de coronacrisis stilgelegde, voetbaljaargang is hij weer een dragende speler. De kans dat Onana na dit seizoen een stap richting de absolute top maakt is dan ook aanwezig en een terugkeer bij Barcelona is een van de opties.

Cadena SER weet te melden dat de Catalaanse grootmacht in ‘voortdurend contact’ staat met de entourage van de sluitpost. Onana speelde in het verleden vijf jaar in de jeugd van Barça en wordt nu alweer geruime tijd in verband gebracht met een terugkeer naar het Camp Nou. Vorig seizoen werd hij nog genoemd als mogelijke vervanger van Jasper Cillessen, al lijkt de kans dat hij genoegen gaat nemen met een plek op de bank klein.

Door grootmachten op gang getrokken carrousel kan ook Ajax meesleuren

Onana heeft volgens dezelfde berichtgeving de toezegging gekregen van directeur voetbalzaken Marc Overmars dat Ajax meewerkt aan een vertrek als er een goed bod binnenkomt. Barcelona heeft met Marc-André ter Stegen momenteel een topkeeper onder contract staan, maar in de laatste maanden is er wat onduidelijkheid ontstaan over zijn toekomst.

Ter Stegen is naar verluidt niet tevreden met de contractaanbiedingen die hij van zijn club heeft ontvangen en zou meer ‘waardering’ willen zien van Barcelona. Naast een terugkeer naar Spanje behoort ook onder meer een transfer naar Chelsea, dat eerder al Hakim Ziyech oppikte in de Johan Cruijff ArenA, tot de mogelijkheden voor Onana.