Solskjaer ziet kansen op transfermarkt: ‘Misschien kunnen we profiteren’

Manchester United-manager Ole Gunnar Solskjaer verwacht dat de coronacrisis weinig negatieve gevolgen zal hebben voor zijn werkgever. De Noorse trainer denkt zelfs dat the Red Devils kunnen profiteren van de crisis die de uitbraak van het virus met zich mee heeft gebracht. Hij voorziet dat clubs wellicht genoodzaakt zijn om spelers te verkopen.

Nu het voetbal in de Premier League al weken stil ligt, neemt Solskjaer de tijd om zich voor te bereiden op het moment dat de bal weer gaat rollen. “Uiteindelijk gaan we ook in het voetbal weer terug naar de situatie zoals hij was. Het is belangrijk dat we er klaar voor zijn zodra het zover is”, zegt hij in gesprek met Sky Sports. “Dit is de kans om de tijd te nemen om over spelers te praten en plannen door te nemen. We hebben geëvalueerd en weten wat we nodig hebben.”

Solskjaer wil de komende zomer toeslaan op de transfermarkt. De coach denkt dat United wellicht zijn voordeel kan doen met de coronacrisis. “Wie weet hoe de transfermarkt hier op gaat reageren? Wie weet welke clubs spelers moeten verkopen? Er kan een situatie ontstaan waarin wij kunnen profiteren. Man United is een van de grootste clubs ter wereld en financieel staan we er goed voor. Ik ben er zeker van dat wanneer de storm is gaan liggen, we de zaken kunnen doen die we willen doen.”

Tijdens de coronacrisis hebben Paul Pogba en Marcus Rashford meer tijd gekregen om te herstellen van hun blessures. Wanneer de competitie hervat wordt, verwacht Solskjaer dat het tweetal nog een belangrijke rol kan spelen. “Zij krijgen nu de kans om een grotere rol te spelen dan zij eerder hadden gehoopt. Het zijn grote spelers voor ons. Ik ben altijd onder de indruk geweest van onze spelers die terugkeerden nadat ze een tijd afwezig waren. Ze waren dan altijd zeer gefocust.”