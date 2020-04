FC Twente-huurling vastberaden: ‘Het is mijn wens om bij Barcelona te blijven’

FC Twente huurt Oriol Busquets dit seizoen van Barcelona, waar de 21-jarige middenvelder de jeugdopleiding doorliep. Voorlopig speelde Busquets twee wedstrijden in de hoofdmacht van de Catalanen, maar hij heeft een definitieve doorbraak in het Camp Nou nog niet uit zijn hoofd gezet. In gesprek met Cadena SER vertelt de huurling van FC Twente dat hij in de voorbereiding op het volgende seizoen de nieuwe trainer Quique Setién hoopt te overtuigen.

“Ik hoop dat ik kan terugkeren bij Barcelona en de mogelijkheid krijg om in de voorbereiding te laten zien wat ik kan. Het is mijn wens om bij Barcelona te blijven”, geeft Busquets te kennen. De middenvelder, wiens contract bij Barcelona nog loopt tot medio 2021, speelde dit seizoen namens FC Twente voorlopig 23 officiële wedstrijden. Bij de Catalanen moest hij het voorlopig stellen met twee optredens in het eerste elftal, allebei in de Copa del Rey.

Onder Ernesto Valverde hoefde Busquets niet te rekenen op meer speeltijd, al kreeg hij wel de mogelijkheid om zich in de voorbereiding te laten zien bij Barcelona. Valverde moest in januari het veld ruimen en werd vervangen door Setién, onder wie de Spaans jeugdinternational een kans hoopt te krijgen. “Als ik kan terugkeren bij Barcelona, kan het me niet schelen of ik als verdediger of middenvelder moet spelen”, aldus Busquets, die bij FC Twente dit seizoen zowel in de defensie als op het middenveld speelde.

Busquets vertelt in Spanje tevens over de huidige situatie in Nederland, die verschilt met die in zijn thuisland. “Er zijn hier veel minder restricties, we kunnen gebruik maken van de faciliteiten van de club”, beweert de middenvelder. “Al kan dat wel maar met twee personen tegelijk. Ze reguleren wat we wel of niet kunnen doen, maar er minder restricties ten opzichte van Spanje.”