‘Koerswijziging in ‘Operación Mbappé’ scheelt Real Madrid 150 miljoen’

Operación Mbappé loopt door de coronacrisis een jaar vertraging op bij Real Madrid, zo schrijft AS. De Franse aanvaller van Paris Saint-Germain staat al jaren op het wensenlijstje van de Koninklijke en na dit seizoen had de club werk willen maken van zijn komst, maar met oog op het financiële plaatje worden de transferplannen een jaar uitgesteld.

De coronacrisis is van grote invloed op de financiële situatie bij veel clubs en ook Real Madrid wordt gedwongen om de transferstrategie aan te passen. Het ambitieuze project om Mbappé naar het Santiago Bernabéu wordt derhalve met een jaar uitgesteld. De club had gehoopt om hem komende zomer aan te trekken en er was enig optimisme over de kans van slagen, daar de 21-jarige aanvaller niet tevreden zou zijn over de samenwerking met PSG-trainer Thomas Tuchel. De Duitse coach haalde Mbappé dit seizoen al verschillende keren vroegtijdig naar de kant en daar liet de speler zijn onvreden over blijken. “Ik wil me leider voelen van een belangrijk project. Als het niet in Parijs is, dan misschien ergens anders”, zo zei hij vorig jaar nog tijdens een gala van de Ligue 1.

Mbappé kan volgens AS zelf bijdragen aan zijn vertrek bij PSG in 2021. Zijn contract in Parijs loopt in 2022 af en de Franse grootmacht zal het zich niet kunnen permitteren om hem transfervrij te laten gaan, waardoor een transfer in de zomer van volgend jaar bespreekbaar gemaakt zou kunnen worden. De Spaanse krant verwacht dat de transfersom volgend jaar ook een stuk lager zal uitvallen. Een transfer van Mbappé zou nu nog 300 miljoen euro kosten, terwijl hij over een jaar voor de helft van dat bedrag op te pikken is.