Suárez zet poorten van Camp Nou open voor ‘twee heel grote spelers’

Barcelona wil zich voor volgend seizoen aanvallend versterken en volgens Spaanse media zijn de pijlen vol gericht op Neymar en Lautaro Martínez. Luis Suárez laat zich in een interview met Mundo Deportivo uit over de aanvallers van Paris Saint-Germain en Internazionale. De ex-Ajacied zet de deur voor het tweetal wagenwijd open, maar praten over zijn eigen toekomst doet hij liever niet. Toch lijkt hij open te staan voor een langer verblijft in het Camp Nou.

Door blessures van Ousmane Dembélé en Suárez is de spoeling in de voorhoede van Barcelona dit seizoen dun. Komende zomer moeten aan de aanvallende problemen een einde gemaakt worden. “Het is tegenwoordig moeilijk om over andere spelers te praten”, zegt Suárez. “Gezien de situatie waarin de wereld momenteel zich momenteel bevindt, is het ingewikkeld om over dit soort zaken te praten. Maar als ik naar deze spelers kijk, dan kan ik zeggen dat dit heel grote spelers zijn. Het is duidelijk dat iedereen Ney kent en dat iedereen in de kleedkamer hem waardeert. Hij heeft nog veel te bieden en hij is altijd welkom.”

“Lautaro is een speler die zich goed heeft ontwikkeld in Italië. Hij is een beweeglijke ‘negen’ met spectaculaire acties, wat aangeeft hoe goed hij als spits is”, vervolgt Suárez, die niet weet of Barcelona serieus met hem bezig is. “Maar de club wil graag spelers hebben die hetzelfde doel nastreven en dat is het winnen van alle mogelijke prijzen. Spelers die voor een plek komen vechten en het team willen helpen, zijn altijd welkom. Het is goed voor de concurrentie en zal de groep sterker maken.”

De 33-jarige spits heeft een tot medio 2021 doorlopend contract. Hoewel hij met deze verbintenis volgend jaar gratis kan vertrekken, heeft Suárez nog geen duidelijkheid over een eventuele nieuwe overeenkomst. “Nee, ik weet nog steeds niets. Maar gezien de huidige situatie (coronacrisis, red.), is mijn toekomst het laatste waar ik me druk om maak. Ik sta onder contract bij de club en ben er alleen maar op uit om dat contract uit te dienen. Uiteindelijk zullen de club en ik in gesprek gaan, want onze relatie is altijd goed geweest.”