Tuttosport pakt op voorpagina uit met toekomst van Ronaldo en De Ligt

De afgelopen tijd werd er in Italiaanse, Spaanse én Engelse media volop gespeculeerd over de toekomst van Matthijs de Ligt en Cristiano Ronaldo bij Juventus. De twintigjarige Oranje-international zou begeerd worden door Manchester United en Real Madrid, terwijl la Vecchia Signora met het verkopen van de Portugese sterspeler financiële ruimte zou willen creëren. Tuttosport benadrukt woensdag echter dat zowel De Ligt als Ronaldo ‘honderd procent zeker’ bij Juventus blijft.

De beeltenissen van Ronaldo en De Ligt prijken woensdag op de voorpagina van de Italiaanse sportkrant. Achter een hashtag schrijft Tuttosport: “Wij blijven bij Juventus!” De sportkrant claimt de wensen van trainer Maurizio Sarri voor volgend seizoen te weten. Op de lijst van spelers die niet mogen vertrekken prijken ‘voor honderd procent zeker’ de namen van De Ligt en Ronaldo, terwijl ook Merih Demiral en Rodrigo Betancur komende zomer bij de koploper van de Serie A zouden moeten blijven.

De Corriere dello Sport pakte maandag uit met het nieuws dat Juventus openstond voor de onderhandelingen met Real Madrid over een terugkeer van Ronaldo. Zijn jaarsalaris van 31 miljoen euro zou zwaar op de begroting drukken in Turijn en de coronacrisis levert de nodige financiële zorgen op, waardoor Juventus bereid zou zijn om afscheid te nemen van Ronaldo. AS schreef dinsdagavond dat Ronaldo bij Real Madrid niet in de plannen voorkomt en ook Tuttosport ontkracht nu dus dit gerucht, evenals de de berichten over een aanstaand vertrek van De Ligt.

Manchester United was volgens ESPN in de markt voor De Ligt, terwijl zaakwaarnemer Mino Raiola hem volgens Defensa Central aangeboden zou hebben bij Real Madrid. Sport kwam maandagavond met het bericht dat De Ligt alleen voor het astronomische bedrag van 150 miljoen euro mag vertrekken bij Juventus. De berichtgeving van de Spaanse sportkrant lag in de lijn met de berichten die vanuit Italië kwamen, aangezien Goal-journalist Romeo Agresti en Sky Italia-journalist Fabrizio Romano de geruchten over het vertrek van De Ligt al naar het rijk der fabelen verwezen.

Juventus heeft overigens wel andere intenties met Miralem Pjanic, Daniele Rugani en Mattia De Sciglio. Het vertrek van het drietal wordt door Tuttosport als ‘mogelijk’ bestempeld. Met contracten tot medio 2023 (Pjanic), medio 2024 (Rugani) en medio 2022 (De Sciglio) zullen geïnteresseerde clubs echter wel in de buidel moeten tasten om zaken te kunnen doen met la Vecchia Signora.