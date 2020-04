‘Dan is Ajax kampioen, maar we staan toch ook al heel het seizoen bovenaan?’

Sjaak Swart is bang dat hij het coronavirus krijgt en zit dan ook hele dagen binnen. Waar de 81-jarige Mister Ajax doorgaans vrijwel iedere dag op De Toekomst te vinden is, brengt hij de dagen nu samen met zijn vrouw Andrea door. Hij voelt zich goed, maar weet dat hij goed moet oppassen: “Ik zit in de risicogroep, hè. Ja, ik ben wel bang dat ik het per ongeluk krijg. Dan zit je met de gebakken peren, dan ben je aan de beurt.”

Iedere dag gaat Swart voor heel even de deur uit. “Ik wandel elke dag een kilometertje. Op het dijkje langs de vaart en dan snel terug. Ik merk het gelijk aan mijn benen dat ik niet meer kan voetballen. Normaal train ik nog twee keer per week, hè. En jaarlijks toch een wedstrijdje of dertig, veertig”, vertelt Swart in een interview met het Algemeen Dagblad. “Ik doe nog wel mijn dagelijkse oefeningen in huis, hoor. De warming-up die ik vroeger als speler ook altijd deed. Tegenwoordig zie je ze allemaal hetzelfde doen, wij zochten het gewoon lekker zelf uit. Alleen het sprinten doe ik niet in de woonkamer, haha.”

Swart slijt zijn dagen voor de televisie en drinkt zo nu en dan met zijn vrouw een bak koffie in de tuin. “O ja, ik heb er wel een huishoudelijke taak bijgekregen. Ik maak het bed elke dag op. En ik hoef het niet te wagen om dat te vergeten, hè. Ach, we moeten 't samen doen”, aldus Swart, die telefonisch veel contact heeft met bekenden uit de voetbalwereld. “Mijn oud-ploeggenoot Bennie Muller belt drie keer per dag. Hoe gaat het, Sjaak? Kom je de dag een beetje door, Sjaak? En zo gaat de telefoon eigenlijk heel vaak. John van 't Schip, Donny van de Beek, Ronald Koeman, Keje Molenaar, Dick Schoenaker, zo kan ik nog wel even doorgaan. Mensen zijn bezorgd en laten van zich horen. Dat doet me heel erg goed.”

Swart is blij als de coronacrisis voorbij is en hij weer naar het stadion kan om voetbal te kijken. Hij weet niet of het slim is om de competitie af te maken. “Ik heb het al eerder gezegd: dan moeten we maar de huidige stand van de Eredivisie gebruiken. Dan is Ajax kampioen, ja. We staan toch ook al heel het seizoen bovenaan?” Voorlopig moet Swart het doen met televisiebeelden, al kan hij daar ook van genieten. “Laatst het EK'88, dan zit ik te genieten. En die keer dat we Spanje eventjes een beuk gaven. Was dat 2014? Ja hè, mooi. Op die manier kom je de dagen wel door. Al blijft het vreemd. Nooit in mijn leven ben ik zo lang achter elkaar thuis geweest. Het was altijd voetbal, voetbal, trainen, trainen. Misschien is het ergens ook wel goed voor me. Even een pas op de plaats maken. Maar laat het maar niet te lang duren.”