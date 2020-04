‘Ik probeerde Messi altijd te raken, dat heeft hij me nooit verweten’

Filipe Luís vocht in de tijd dat hij voor Deportivo La Coruña en Atlético Madrid speelde verbeten duels uit met Lionel Messi, terwijl hij de sterspeler van Argentinië ook meerdere keren tegenkwam als international van Brazilië. De huidige verdediger van Flamengo trok in die tijd alles uit de kast om Messi af te stoppen, maar moet ook toegeven dat hij veel respect heeft voor de aanvaller van Barcelona.

“Ik probeerde Messi altijd te raken om hem af te stoppen, hij heeft me nooit een verwijt gemaakt”, vertelt de linksback in gesprek met Panenka. “Ik bewonder Messi enorm vanwege het voetbal dat hij heeft laten zien. Ik heb hem echter nooit om zijn shirt gevraagd, omdat ik het veld op kom om te winnen en niet om te kunnen zeggen dat ik tegen hem heb gespeeld.”

Filipe Luís noemt Messi de beste speler van deze tijd: “Iedereen weet hoe ik over hem denk. Het enige dat we kunnen doen is van hem genieten, omdat ik niet weet hoeveel jaren of decennia het zal duren voordat er weer een speler zoals hij opduikt. Hij hoort elk jaar de Ballon d’Or te winnen.”

De 34-jarige vleugelverdediger was in totaal twaalf jaar actief in LaLiga en werd in die periode met Atlético eenmaal kampioen van Spanje. Als speler van los Colchoneros mocht hij verder onder meer een Copa del Rey en de Europa League bijzetten in zijn prijzenkast. Ook verloor hij als speler van Atlético tweemaal de finale van de Champions League van stadsgenoot Real Madrid.