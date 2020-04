Ronaldinho verhuist na betaling van anderhalf miljoen euro naar hotel

Ronaldinho heeft dinsdag de Paraguayaanse gevangenis verlaten waar hij de afgelopen ruime maand werd vastgehouden. Verschillende Zuid-Amerikaanse media melden dinsdagavond dat de oud-speler van onder meer Paris Saint-Germain, Barcelona en AC Milan na het betalen van een borgsom van 1,6 miljoen dollar, omgerekend net geen 1,5 miljoen euro, onder huisarrest is geplaatst in een hotel in de Paraguayaanse hoofdstad Asunción.

Ronaldinho werd onlangs samen met zijn broer Roberto De Assis Moreira opgepakt nadat de twee met valse paspoorten het land binnen probeerden te komen. De voormalige wereldster werd vervolgens in afwachting van het onderzoek door de Paraguayaanse rechter gevangengezet.

Het verweer van Ronaldinho’s advocaat dat deze paspoorten een cadeau waren van een zakenrelatie leverden niet het gewenste resultaat op en inmiddels worden de Braziliaan en zijn broer ook verdacht van het witwassen van geld. Ronaldinho kwam de afgelopen weken meerdere malen in het nieuws vanwege ontwikkelingen in zijn zaak en speelde binnen de gevangenismuren ook een voetbaltoernooi.

Ronaldinho en zijn broer zijn nu, in afwachting van het verdere verloop van het onderzoek, naar een hotel verhuisd. De oud-voetballer kan voorlopig echter nog niet terugkeren naar zijn thuisland, aangezien hij nog altijd het Openbaar Ministerie achter zich aan heeft zitten.