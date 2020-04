‘Barcelona hoopt te profiteren van ‘contract-impasse’ bij Real Madrid’

César Gelabert verliet Hércules Alicante een kleine vijf jaar voor Real Madrid en liet daarmee het eveneens geïnteresseerde Barcelona met lege handen achter. De kans is echter aanwezig dat de negentienjarige aanvallende middenvelder alsnog in Catalonië terecht zal komen, aangezien Barça naar verluidt een poging onderneemt om hem los te weken bij de aartsrivaal.

AS weet dinsdag te melden dat er een impasse is ontstaan wat betreft de contractsituatie van Gelabert. De spelmaker, die nog vastligt tot medio volgend jaar, en Real Madrid zijn er vooralsnog niet in geslaagd om een akkoord te bereiken en Barcelona hoopt hiervan te kunnen profiteren.

Naast de interesse vanuit het Camp Nou houden ook Manchester United, Borussia Dortmund, Olympique Lyon en Arsenal de ontwikkelingen rondom Gelabert nauwlettend in de gaten. Manager Mikel Arteta van laatstgenoemde club zou zeer gecharmeerd zijn van zijn landgenoot en scouts van the Gunners zagen de jongeling eerder dit seizoen een aantal keer in actie in de UEFA Youth League.

Verder is er ook belangstelling van Real Zaragoza, dat vanwege de aanwezigheid vanwege zijn voormalige jeugdtrainer Víctor Fernández wellicht een streepje voor heeft, en het Real Valladolid van clubeigenaar Ronaldo. Real Madrid heeft daarnaast de hoop op een deal nog niet uit het hoofd gezet, maar Gelabert zou hier vanwege het minimale uitzicht op speeltijd in de hoofdmacht zijn twijfels bij hebben.