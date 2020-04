Gudde geeft opheldering over standpunt van Ajax over uitspelen Eredivisie

De KNVB maakte dinsdag bekend dat het men, voor zover de ontwikkelingen rondom het coronavirus dat toelaten, halverwege juni de Eredivisie en de Keuken Kampioen Divisie weer wil opstarten. Het besluit volgt op een week waarin de clubs zich uiterst verdeeld toonden over het al dan niet stopzetten van de competities. Vooral Ajax liet bij monde van Marc Overmars duidelijk blijken dat men voorstander is van het stopzetten van het Eredivisie-seizoen, maar KNVB-directeur Eric Gudde benadrukt nu dat de Amsterdammers bijgedraaid zijn.

“Het woord solidariteit is een behoorlijk aantal keren gevallen”, begint Gudde in gesprek met de NOS over de conference call die dinsdag plaatsvond. Er is volgens de bestuurder nog wel ‘even’ over vorige week gesproken, waarbij de harde uitspraken van Overmars onderwerp van gesprek waren. “Ajax heeft bijvoorbeeld de duidelijke vraag gekregen: ‘Hoe zitten jullie erin?’ Nou, toen hebben ze in alle oprechtheid gezegd dat ze een negatief advies hebben gegeven. Maar als we met scenario twee in alle veiligheid kunnen spelen, dan verklaart Ajax zich ook solidair.”

Overmars haalt vernietigend uit naar KNVB: ‘De Eredivisie is dood’

Lees artikel

Gudde krijgt vervolgens de vraag of hij boos was over de uitspraken van Overmars, die onder meer zei dat de Eredivisie ‘dood’ was. “Wat ik er bij voel, is niet zo belangrijk. Er zijn een paar vragen over gesteld, clubs hebben daar duidelijk antwoord op gegeven en ik denk dat we hiermee nu verder kunnen”, reageert de algemeen directeur van de KNVB. “Ik heb vandaag een aantal stukken gelezen, daar stond heel duidelijk in dat als scenario twee aan de orde is en de RIVM en de overheid het veilig achten, Ajax de competitie uitspeelt. Of het grootspraak was van Ajax? Tja, dat moet je aan Ajax vragen. Ik heb het met hen er niet over gehad.”

“We hebben vanaf 11 maart een hele duidelijke strategie, met scenario’s. Het is een hele emotionele en verwarrende wereld, die dingen gebeuren onderweg. Je hebt het liever niet. Maar op een dag als vandaag komen we dan weer dichter bij elkaar”, gaat Gudde verder. Hij vertelt dat in zijn inleiding voor de vergadering ‘saamhorigheid en solidariteit’ de sleutelwoorden waren. Gudde laat tevens weten dat er een afspraak gemaakt is om de komende tijd met ‘één mond’ te praten.

“Vorige week was dat misschien niet zo duidelijk gemaakt, je leert elke keer weer. De afspraak is dat we gezamenlijk de weg naar scenario twee bewandelen, dus richting uitspelen van de Eredivisie”, aldus Gudde. “Er moeten een aantal zaken duidelijk worden: wat gaan de overheid en de RIVM op 21 april vertellen? De UEFA heeft nog een aantal belangrijke vergaderingen. Dat heeft er allemaal invloed op of we half juni weer kunnen beginnen. Maar dan moeten we eerst in mei weer kunnen gaan trainen, eerst klein en dan groter.”