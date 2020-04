‘Ik heb maar half jaar met Ten Hag gewerkt, maar ben enorm onder de indruk’

Cyriel Dessers was, voordat het Eredivisie-seizoen vanwege de uitbraak van het coronavirus werd stilgelegd, bezig aan een van de beste periodes in zijn loopbaan. De spits van Heracles Almelo was in de huidige voetbaljaargang in 26 competitiesduels betrokken bij 20 doelpunten, waarvan hij er zelf 15 maakte en voor 5 de assist verzorgde. Zijn laatste goal maakte hij tegen het Ajax van zijn voormalige trainer Erik ten Hag, die hij nog meemaakte in hun gezamenlijke tijd bij FC Utrecht.

“Heracles - Ajax thuis toen ik de winnende mocht maken was een wel speciaal moment”, vertelt hij dinsdag in gesprek met FOX Sports. “Ik heb maar een half jaar met Erik ten Hag kunnen werken bij FC Utrecht, maar ik heb toen zo'n evolutie doorgemaakt, ik ben nog altijd heel erg onder de indruk van wat hij kan en hoe hij met mij heeft gewerkt.”

Dessers staat momenteel bovenaan de topscorerslijst van de Eredivisie, maar moet die plek wel delen met Steven Berghuis. Hij noemt de aanvoerder van Feyenoord, en Hakim Ziyech, de spelers waar hij momenteel het meest van onder de indruk is: “Hoe hij de ploeg nu draagt bij Feyenoord is echt sterk.”

Dessers is gecharmeerd van de Rotterdammers, maar weet niet of hij meteen zou toehappen als de club zich bij hem zou melden: “Feyenoord is een hele mooie club, dat weet iedereen, maar ik heb ook wel de ambitie en de droom om buiten Nederland of België te spelen. Ik denk dat nu wel het moment is om die stap te zitten.”