Mourinho zorgt voor woede en ophef met geïmproviseerde trainingssessie

José Mourinho heeft dinsdag voor nodige ophef gezorgd in Engeland. Via social media doken beelden op van een trainingssessie die de Portugese manager van Tottenham Hotspur had georganiseerd voor Tanguy Ndombele, Ryan Sessegnon en Davinson Sánchez. Men wordt in Engeland opgeroepen om in verband met de uitbraak van het coronavirus maar met maximaal één persoon uit een ander huishouden te mengen, waardoor de actie van Mourinho scherp veroordeeld wordt.

De Daily Mail publiceert verschillende foto’s waarop te zien is hoe Mourinho, gehuld in een trainingspak van Tottenham Hotspur, de geïmproviseerde trainingssessie leidt. De foto’s volgden op een video van Sánchez en Sessegnon, die in Hadley Common (een park in het ten noorden van Londen gelegen Barnet) naast elkaar joggend langs de weg liepen. Journalist James Dickens voegt toe dat ook Juan Foyth, Serge Aurier en voormalig keeperstrainer Toni Jimenez aanwezig waren, al is dat op de beelden niet te zien. Het bericht over de trainingssessie wordt op Twitter onderschreven door Dan Kilpatrick, journalist van de London Evening Standard.

Spurs players train ground Hadley common pic.twitter.com/rWjBi596C6 — Mike (@Mikalisyid) April 7, 2020

“Mourinho zou een ‘trainingssessie’ hebben georganiseerd met Ndombele, Sessegnon en Sánchez in Hadley Common vandaag. Ze wonen allemaal in de buurt en iedereen die aanwezig was, werd herinnerd aan de social distancing-regels. We kunnen rustig stellen dat de club hier niet blij mee is”, stelt Kilpatrick, die Tottenham voor de Londense krant volgt. De London Evening Standard schrijft in een artikel dat Mourinho is aangesproken door ‘senior officials’ van zijn werkgever.

“Alle spelers worden eraan herinnerd dat ze de social distancing-regels moeten naleven wanneer ze buiten trainen. We blijven dit hen op het hart drukken”, geeft een woordvoerder van Tottenham te kennen. In Engeland mag men naar buiten om te sporten, maar er wordt opgeroepen om je maar met maximaal één persoon uit een ander huishouden te mengen én twee meter afstand van elkaar te bewaren. Dat Mourinho deze voorschriften met zijn geïmproviseerde trainingssessie genegeerd heeft, leidt tot de nodige woedende reacties op social media.