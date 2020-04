Nieuwe plannen KNVB betekenen mogelijk voetbal tijdens kerstdagen

De KNVB wil, voor zover de ontwikkelingen rondom het coronavirus dat toelaten, halverwege juni de Eredivisie en de Keuken Kampioen Divisie weer opstarten. De voetbalbond maakt woensdagavond middels een persbericht bekend dat 19 juni voorlopig is geprikt als datum om de competities te hervatten. De KNVB voegt toe echter wel afhankelijk te zijn van de visie en de voorschriften van het RIVM en de overheid. Het voetbal zal alleen hervat worden als dit op een ‘verantwoorde wijze’ kan.

Dit scenario werd dinsdag tijdens een aantal conference-calls besproken tussen de clubs uit de Eredivisie, de Keuken Kampioen Divisie en andere betrokkenen, waaronder de lokale overheden, vakbonden en het supportersplatform. De KNVB heeft daarbij zoveel mogelijk duiding proberen te geven hoe een hervatting van de competities er in de praktijk uit zou zien: “Die toelichting gaat nu uit van het uitspelen van de competities in de maanden juni en juli, met een start op 19 juni. Pas in de week van 24 april, wanneer het duidelijk is wat de nieuwe adviezen zijn van het RIVM en ook van UEFA, kan er meer duidelijkheid gegeven worden”, laat de bond optekenen.

De KNVB houdt tegelijkertijd ook het zogenaamde ‘scenario 3’, waarbij de competities definitief stopgezet worden, nog altijd open en doet bovendien een beroep op de onderlinge solidariteit tussen de clubs. De bond wil graag zien dat er ‘één front’ gevormd wordt: “Immers, we zijn met elkaar verantwoordelijk voor clubs, spelers, scheidsrechters, trainers, voor gezinnen van medewerkers die bij onze clubs werken, voor onze supporters. Kortom hoe gaan we hier, net zoals in andere segmenten van de samenleving, proberen met zo min mogelijk schade voor het hele betaald voetbal uitkomen.”

Het Algemeen Dagblad weet toe te voegen dat het de bedoeling is dat, als het RIVM geen belemmeringen ziet, de clubs 15 mei weer gaan starten met individuele trainingen. Op 22 mei kan vervolgens in kleine groepjes worden getraind, waarna een week later de groepstrainingen kunnen worden hervat. Begin juni is er ruimte om oefenwedstrijden te spelen en op vrijdag 19 juni worden volgens de huidige plannen de competities hervat, nadat eerder midweeks nog de inhaalduels Feyenoord - AZ en FC Utrecht - Ajax zijn afgewerkt. De bedoeling is dat op 31 juli het seizoen afgerond is.

Het langer doorgaan van het huidige seizoen heeft ook gevolgen voor het nieuwe seizoen, dat volgens het ‘ideale scenario’ op 21 augustus van start zal gaan. Om dit seizoen op tijd af te kunnen ronden, wordt er volgens het Algemeen Dagblad ook door gevoetbald tijdens de kerstdagen. Daarna zal er een winterstop van twee weken volgen.