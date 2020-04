‘David Silva kan oude droom vervullen ondanks torenhoge salariseisen’

David Silva is bij Manchester City in het bezit van een aflopende verbintenis. De 34-jarige middenvelder heeft in een eerder stadium al laten weten dat hij zijn contract bij the Citizens niet gaat verlengen, waardoor hij komende zomer transfervrij op te halen is. De Corriere dello Sport schrijft dat Silva er nog van ‘droomt’ om in Italië te spelen en dat AC Milan voor hem in de markt is.

Het is voorlopig de vraag op welke manier Silva afscheid gaat nemen van Manchester City, doordat het nog niet bekend is wanneer er weer gevoetbald gaat worden. Door de coronacrisis kan er weleens in stilte een einde komen aan het tienjarige dienstverband van de Spaanse middenvelder bij de regerend kampioen van Engeland. Manchester City nam Silva in 2010 voor een kleine dertig miljoen euro over van Valencia, dat hem opleidde en verhuurde aan Eibar en Celta de Vigo. In Engelse dienst won de 125-voudig international vier keer de Premier League, tweemaal de FA Cup en vijf keer de EFL Cup.

De laatste tijd is het relatief stil rond Silva, ondanks dat hij komende zomer transfervrij op te halen is. Zijn vriend David Beckham, eigenaar van het Amerikaanse Inter Miami, heeft hem een ‘aantrekkelijk’ voorstel voorgeschoteld, maar voorlopig wil Silva nog op het hoogste niveau blijven spelen en neemt hij zijn tijd om de opties af te wegen. De Corriere dello Sport schrijft dat het een oude droom van de middenvelder is om in Italië te spelen. Eerder waren AS Roma en Internazionale geïnteresseerd in zijn diensten, maar van een transfer naar de Serie A kwam het destijds niet.

Nu Silva transfervrij is, is er concreet belangstelling vanuit Italië. Paolo Maldini en Ricky Massara spraken rond kerst al met de vertegenwoordigers van Silva in Milaan. De Spanjaard wenst bij zijn nieuwe club zes tot acht miljoen per jaar te verdienen, wat voor i Rossoneri aan de forse kant is. Het feit dat hij transfervrij kan worden binnengehaald, compenseert echter het forse salaris van Silva. Overigens overwegen ook de ‘andere grote clubs in de Serie A', zoals de Corriere dello Sport het noemt, zich bij de middenvelder te melden.