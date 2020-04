Royston Drenthe verlengt verblijf met nieuw contract: ‘Zit lekker in m’n vel’

Royston Drenthe verlengt zijn verblijf bij Kozakken Boys. De ex-speler van onder meer Feyenoord, Real Madrid, Everton en Sparta Rotterdam is akkoord met een contract tot medio 2021, zo maakt de club uit de Tweede Divisie bekend via de officiële kanalen. Drenthe tekende afgelopen zomer een eenjarig contract in Werkendam, maar plakt hier dus nog een seizoen aan vast.

“Ik zit lekker in m’n vel bij Kozakken Boys. Het is een fijne omgeving met leuke mensen en een goede spelersgroep”, verklaart Drenthe. De linkspoot speelde zijn wedstrijden dit seizoen voornamelijk na de winterstop: “In het bekerduel met GVVV raakte ik geblesseerd en ik begon pas in januari weer lekker te spelen.”

“Dan is het extra jammer dat het seizoen nu zo plotseling ten einde is gekomen, want ik denk dat we nog potten hadden kunnen breken. Mijn fysieke gesteldheid is nu helemaal on point, ook al word ik weer een dagje ouder he, haha”, gaat hij verder.

Drenthe, die woensdag zijn 33e verjaardag viert, speelde dit seizoen tien wedstrijden namens Kozakken Boys. Hierin was hij goed voor drie doelpunten, waaronder de winnende treffer in de kraker tegen koploper HHC Hardenberg.