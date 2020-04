FIFA komt met duidelijkheid over spelerscontracten en transferwindow

Door de uitbraak van het coronavirus is de voetbalwereld compleet tot stilstand gekomen. Het is momenteel de vraag wanneer er weer gevoetbald kan worden, maar de wens van de UEFA is om alle competities af te kunnen maken. De FIFA maakt dinsdagavond richtlijnen bekend om aflopende spelerscontracten langer door te laten lopen en de transferwindow op te schuiven.

Zoals het er nu naar uitziet, moeten de competities in de zomermaanden afgemaakt worden. Voorlopig vormen de aflopende contracten op 30 juni een probleem, maar de FIFA schrijft dat die datum nu kan worden opgeschoven tot het einde van het seizoen. “Door de huidige situatie is het duidelijk dat het seizoen niet zal eindigen wanneer de mensen dat aanvankelijk dachten. Er is voorgesteld om de contracten te verlengen tot de tijd dat het seizoen daadwerkelijk eindigt. Dit ligt in de lijn met de originele intenties van alle partijen toen het contract getekend werd”, zo schrijft de wereldvoetbalbond in zijn statement, waarmee richt.

“Hetzelfde gaat op voor contracten die aan het begin van het nieuwe seizoen hadden moeten starten. Het betekent dat het ingaan van deze contracten opschuift naar het moment dat het seizoen daadwerkelijk begint”, vervolgt de FIFA. Er wordt gesteld dat de omstandigheden voor de zomerse transferwindow hetzelfde zijn. “De FIFA zal zich flexibel opstellen en is bereid om de tranferwindows op te schuiven, zodat ze tussen het einde van het oude en het begin van het nieuwe seizoen zullen vallen.”

De FIFA roept clubs en spelers op om tijdens de voetballoze periode tot een overeenkomst te komen. “We raden aan om ieder aspect van de situatie goed te beoordelen. De noodfondsen van lokale overheden zijn er om spelers en clubs te steunen”, concludeert de wereldvoetbalbond. De KNVB zet in op een hervatting van de competities in juni, zo hebben de clubs volgens het Algemeen Dagblad dinsdagmiddag te horen gekregen tijdens een conference call.