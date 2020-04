‘Nog altijd gewaardeerde Cristiano Ronaldo komt niet in plannen voor’

Cristiano Ronaldo drukt met zijn jaarsalaris van 31 miljoen euro zwaar op de begroting van Juventus en maandag werd in Italië gespeculeerd dat la Vecchia Signora vanwege het uitbreken van de coronacrisis open zou staan voor een vertrek van de superster. Een terugkeer naar Real Madrid werd toen genoemd als mogelijke optie, maar volgens AS is hier geen sprake van.

De Spaanse sportkrant heeft vernomen dat de Koninklijke niet bezig met een rentree van de clubicoon. “Hij komt niet voor in de sportieve plannen van de club”, wordt een bron binnen Real Madrid geciteerd. Voorzitter Florentino Pérez waardeert alles wat Ronaldo heeft gedaan, ‘maar zijn tijd is voorbij en er zijn andere sportieve doelen’, zo vervolgt de bron.

Juventus zou bereid zijn om de Portugees voor een bedrag van zestig miljoen van de hand te doen en accepteert daarmee een verlies van bijna zestig miljoen ten opzichte van het bedrag dat een kleine twee jaar geleden nog voor hem betaald werd. Het zou volgens bovengenoemde bron inderdaad kunnen dat Ronaldo aankomende zomer uit Turijn vertrekt, ‘maar dat zal niet naar Real zijn’.

Kylian Mbappé geldt volgens AS nog altijd als het topdoelwit voor de komende transferperiodes en als er een grote aankoop gedaan wordt door Real, zal dat de aanvaller van Paris Saint-Germain zijn. De grootmacht is van plan om in de toekomst vooral jongere spelers binnen te halen die hun toekomst nog voor zich hebben liggen.