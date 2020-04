Dinsdag, 7 April 2020

Barcelona kan voor ruildeal met Sevilla gaan

William Carvalho heeft over belangstelling niets te klagen. De middenvelder, met een ontsnappingsclausule van 120 miljoen euro in zijn contract bij Real Betis, wordt gevolgd door Internazionale, AS Monaco en Leicester City. (ABC de Sevilla)

Marco Silvestri geniet de nodige interesse uit Engeland, het land waar hij eerder voor Leeds United speelde. De doelman van Hellas Verona is bij Everton, Norwich City en Southampton in beeld. (The Sun)

Sevilla denkt na over een hernieuwde samenwerking met Ivan Rakitic. De Spaanse club is bereid om Diego Carlos of Jules Koundé te betrekken in een deal met Barcelona voor de middenvelder. (Sport)

Olympique Lyon is bereid om afscheid te nemen van Moussa Dembélé, die wordt genoemd bij Manchester United en Chelsea. De aan Manchester City en Juventus gelinkte Houssem Aouar mag echter niet vertrekken. (L’Équipe)

Alexis Sánchez is niet van plan om genoegen te nemen met een salarisverlaging om een vertrek bij Manchester United mogelijk te maken. De Chileen blijft in dat geval liever speler van the Red Devils. (ESPN)