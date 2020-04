‘PSG hakt knoop door en meldt binnenkort deal van 70 miljoen euro’

Paris Saint-Germain gaat de koopoptie in de huurovereenkomst van Mauro Icardi activeren, zo maakt Corriere dello Sport dinsdag wereldkundig. De Argentijnse aanvaller maakt hierdoor na dit seizoen voor zeventig miljoen euro definitief de overstap van Internazionale naar PSG, mits de speler zelf akkoord gaat met een definitieve verhuizing naar Frankrijk. Icardi beschikt in het Giuseppe Meazza nog over een verbintenis tot medio 2022, maar zijn toekomst lijkt voorlopig in de Ligue 1 te liggen.

Bovengenoemde krant weet tevens te melden dat de beslissing van de PSG-leiding is genomen zonder daarover te praten met trainer Thomas Tuchel. In verschillende Franse media wordt al enige tijd getwijfeld over het aanblijven van de Duitse oefenmeester bij de Franse grootmacht. Tuchel wil naar verluidt meer inspraak in het transferbeleid bij PSG, iets dat weer niet strookt met de toekomstvisie van technisch directeur Leonardo. De koploper in Ligue 1 wil sowieso door met Icardi, ook als Tuchel volgend seizoen niet meer werkzaam is in het Parc des Princes, zo klinkt het.

L'Équipe wist maandag nog te melden dat Icardi liever zou terugkeren richting de Serie A, ondanks de goede band van echtgenoot annex zaakwaarnemer Wanda Nara met PSG-directeur Leonardo. De 27-jarige spits zou zelfs een speciale clausule in zijn contract hebben, waardoor hij zelf over zijn toekomst kan beslissen. Volgens Inter is daar geen sprake van en ligt de bal bij PSG wat betreft een definitieve overgang. De Franse grootmacht heeft nog bijna drie maanden om een definitief oordeel over Icardi te vellen, want de huurovereenkomst loopt op 1 juli af.

Icardi was volgens berichtgeving in Frankrijk woedend op Tuchel nadat laatstgenoemde de aanvaller passeerde voor het uitduel met Borussia Dortmund in de achtste finale van de Champions League. Het voorval zou een zomers vertrek van de spits uit Parijs alleen maar bespoedigen, zo klonk het in februari. Daarnaast zou Icardi geen goede werkrelatie hebben met Neymar en Kylian Mbappé, die de Argentijn bewust zouden overslaan tijdens wedstrijden. Vanwege het naderende vertrek van Edinson Cavani, die waarschijnlijk transfervrij van club wisselt deze zomer, lijkt PSG er toch alles aan gelegen om Icardi langer te behouden.