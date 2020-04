AD: KNVB negeert wens topclubs en gaat voor hervatting in juni

De KNVB wil er alles aan doen om de Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie dit seizoen tot een goed einde te brengen en peinst er volgens het Algemeen Dagblad niet over om de competitie per direct te beëindigen. De voetbalbond zet in op een hervatting van de competities in juni, zo hebben de clubs dinsdagmiddag te horen gekregen tijdens een conference call.

Bij een akkoord van het RIVM hoopt de KNVB half juni de inhaalwedstrijden AZ – Feyenoord en FC Utrecht – Ajax af te werken. In het daarop volgende weekend, 19, 20 en 21 juni, zouden de competities weer volledig hervat kunnen worden, maar waarschijnlijk wel zonder publiek. De bond hoopt dat de clubs medio mei weer in training mogen, waarna het seizoen een maand later hervat kan worden. Het is de bedoeling dat de Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie eind juli zijn afgerond.

De play-offs die doorgaans aan het einde van het seizoen worden afgewerkt, zullen worden ingekort. De confrontaties zullen niet bestaan uit een uit- en thuiswedstrijd, maar over slechts een duel. De hoogst geëindigde ploeg speelt thuis. De finale van de TOTO KNVB tussen Feyenoord en FC Utrecht zou in dit scenario ook nog voor eind augustus kunnen worden ingepast.

De krant meldt dat de overgang naar het seizoen 2020/21 wat betreft het aantal vrije dagen vergelijkbaar moet zijn met een winterstop. Na een week vrij, krijgen de clubs twee tot drie weken de tijd om zich voor te bereiden op het nieuwe seizoen, dat eind augustus moet beginnen. In de week van 21 april zal er meer duidelijkheid geschept worden over de maatregelen van de regering en het RIVM. Dan zal bekend worden over het mogelijk is om de competities af te ronden.

De plannen van de bond om het seizoen op deze manier af te maken zijn in strijd met het advies van Ajax, AZ en PSV. De drie clubs maakten vorige week bekend dat zij liever zien dat het seizoen per direct beëindigd wordt. De KNVB ging tijdens het gesprek met de clubs niet in op dit scenario.