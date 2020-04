Clubicoon bekent kleur in Bayern-dilemma: Timo Werner of Leroy Sané

Lothar Matthäus ziet Bayern München liever Timo Werner aantrekken dan Leroy Sané, zo laat hij weten in zijn column voor Sky Deutschland. De voormalig Duits international is van mening dat de pijlsnelle aanvaller van RB Leipzig beter in het spel past van trainer Hansi Flick dan Sané, die al geruime tijd in verband wordt gebracht met een overstap van Manchester City naar Bayern.

Hoewel Matthäus denkt dat beide spelers van toegevoegde waarde zouden zijn voor de Bundesliga-koploper, zou hij eerder voor Werner kiezen dan voor Sané. “Mijn zwak voor Timo Werner is bekend”, schrijft de oud-speler van onder meer Bayern en Internazionale. In de Duitse media gaat rond dat bestuurder Oliver Kahn en Flick de voorkeur voor Werner hebben. “Je krijgt het idee dat zij Werner een betere match vinden in meerdere opzichten”, aldus Matthäus.

“Hij is op het veld flexibeler en zijn karakter is meer in lijn met dat van de club”, vervolgt de columnist. “Het gevaar, de problemen en bling bling zijn bij hem ver te zoeken. Hij kan spelen op de positie van Robert Lewandowski, achter hem of op de vleugels. En bovendien is hij nog goedkoper ook.” Werner is door een clausule in zijn contract na dit seizoen af te halen voor zestig miljoen euro. Afgelopen zomer had Bayern hem voor 25 miljoen euro kunnen aantrekken, maar liet dat toen na.

“Ik begrijp nog steeds niet waarom ze hem niet hebben gekocht toen ze hem op een presenteerblaadje kregen. Maar beter laat dan nooit”, aldus Matthäus. “Hij heeft zich dit seizoen goed weten te ontwikkelen, terwijl Sané al lange tijd geblesseerd aan de kant staat. Begrijp me niet verkeerd, beide spelers zouden een versterking zijn voor Bayern. Maar als ik vandaag zou moeten kiezen als ik in de schoenen van Bayern zou staan, zou ik Timo Werner halen.”