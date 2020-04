France Football: Ajax heeft ‘meest legendarische shirt’; Oranje op plaats drie

Het shirt dat Ajax droeg in de glorieperiode van begin jaren zeventig is door France Football na intern onderzoek uitgeroepen tot het meest legendarische voetbalshirt ooit. Het tricot heeft een rode baan in het midden met daarop het oude logo van Ajax. Een naam van een sponsor werd nog niet gebruikt. De rest van het shirt is wit. De Amsterdamse club legde driemaal op rij, in 1971, 1972 en 1973, beslag op de Europacup I en het nu bekroonde tricot is voor veel fans een tastbare herinnering aan de succesvolle periode van bijna vijf decennia geleden.

Er is tevens een eervolle vermelding voor het shirt van het Nederlands elftal, dat met het zogeheten ‘totaalvoetbal’ van toenmalig bondscoach Rinus Michels in 1974 de finale van het WK bereikte. Op het klassieke oranjeshirt was het zwarte logo met de leeuw zichtbaar. Het elftal van destijds staat nog steeds in hoog aanzien bij voetballiefhebbers van over de hele wereld, ondanks het feit dat de eindstrijd tegen West-Duitsland verloren ging (2-1).

Tussen Ajax en het Nederlands elftal is de tweede plaats voor het shirt van Saint-Étienne van de periode 1975-1977. In de top tien is verder ook plaats voor onder meer de shirts van Brazilië (WK 1970), Argentinië (WK 1986) en Juventus (1983-1985). France Football heeft een lijst van in totaal vijftig shirts samengesteld. Het tricot van Ajax van vorig seizoen, toen de halve finale van de Champions League werd bereikt door het elftal van trainer Erik ten Hag, eindigde op plek 47 in de verkiezing van het Franse voetbalblad.

De top 10 van France Football:

1. Ajax (1971-1973)

2. Saint-Étienne (1975-1977)

3. Nederland (1974)

4. Brazilië (1970)

5. Boca Juniors (1981/82)

6. Peru (1970-1978)

7. Argentinië (1986)

8. Juventus (1983-1985)

9. Frankrijk (1984)

10. Paris Saint-Germain (1982/83)