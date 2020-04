'Hypocriete' Walker kan interlandloopbaan mogelijk gedag zeggen na seksrel'

De seksrel van vorige week heeft mogelijk fatale gevolgen voor de interlandloopbaan van Kyle Walker, zo weet de Daily Star dinsdag te melden. Bondscoach Gareth Southgate is naar verluidt ontstemd over het feit dat de rechtsback van Manchester City twee prostituees uitnodigde in zijn huis in Cheshire, kort nadat hij via Instagram een oproep had gedaan aan de voetballiefhebbers in Engeland om zoveel mogelijk binnen te blijven vanwege de coronacrisis.

Southgate denkt er volgens bovengenoemde krant serieus over na om Walker niet meer op te roepen voor interlands van Engeland, zolang hij aan het roer staat bij the Three Lions. De vleugelverdediger van Manchester City legde omgerekend 2.500 euro neer voor een sessie van ongeveer drie uur met twee escortdames. De clubleiding van the Citizens kondigde daarop een intern onderzoek aan naar de handel en wandel van Walker, die naar verluidt al een boete van ruim 280.000 euro opgelegd heeft gekregen.

Walker, die in de Engelse tabloids wordt omschreven als een ‘Virus Hypocrite’, kwam al snel met excuses op de proppen. "Ik bied publiekelijk mijn excuses aan voor de keuzes die ik afgelopen week heb gemaakt. Ik weet maar al te goed dat ik als profvoetballer een voorbeeldfunctie heb. Ik wil in dat kader excuses maken aan mijn familie, vrienden, Manchester City, de supporters en de gemeenschap in het algemeen. Ik heb ze allemaal flink laten zitten", zo viel te lezen in het statement van de flankspeler.

De vleugelverdediger maakte in 2011 zijn debuut voor de Engelse ploeg tegen Spanje en de 29-jarige rechtsback staat negen jaar later op 48 interlands. Walker speelde vorig jaar zomer in de troostfinale van de Final Four van de Nations League, tegen Zwitserland, zijn laatste interland voor Engeland. Eerder dat toernooi tekende Walker voor een eigen doelpunt in de verlenging van het duel met het Nederlands elftal, door de ploeg van Southgate uiteindelijk met 3-1 verloren.