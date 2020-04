Commotie op Twitter na ‘compleet gestoord stukje’ Valentijn Driessen

De Volkskrant-journalist Willem Vissers heeft op Twitter van zich afgebeten nadat hij in De Telegraaf werd aangepakt door Valentijn Driessen. Laatstgenoemde verdedigde de krant nadat er veel kritiek was gekomen op een interview dat Marc Overmars had gegeven, waarin de directeur voetbalzaken van Ajax aangeeft dat de Eredivisie wat hem betreft per direct beëndigd moet worden.

Volgens Driessen spraken enkele journalisten er schande van dat Overmars het podium werd geboden door De Telegraaf voor het ‘sensationele interview’, zoals hij het gesprek beschrijft. “De hamvraag naar aanleiding van het interview was: stoppen met de Eredivisie of doorspelen? Bij de beantwoording ervan kwamen de lijntjes duidelijk bloot te liggen”, aldus Driessen, om vervolgens in te gaan op de mening van Willem Vissers, die graag zou zien dat de Eredivisie wordt afgemaakt.

Compleet gestoord stukje. Dat ik het boek over Van Praag schrijf, heeft totaal maar dan ook totaal niets te maken met mijn mening over doorspelen. Ik ben alleen voor doorspelen als dat kan volgens richtlijnen overheid en RIVM. En ik heb Mike uitgebreid geprezen voor interview. — Willem Vissers (@vkwillemvissers) April 7, 2020

“Zoals de KNVB voor ogen heeft”, aldus Driessen. “Vissers schrijft het boek van de pas afgezwaaide KNVB-bobo Michael van Praag en ondervroeg vrouwenbondscoach Sarina Wiegman op verzoek van de KNVB tijdens de KNVB-oudejaarsborrel voor de pers. Evenmin wierp hij UEFA-bestuurder Van Praag voor de voeten dat de UEFA een brief schreef waarin Nederland met Europese uitsluiting werd gedreigd als er voortijdig een streep onder de Eredivisie zou worden gezet.”

Dat ook Arno Vermeulen, chef voetbal van Studio Sport, voor het doorspelen van de Eredivisie is, is volgens Driessen niet meer dan logisch: “De NOS loopt reclame-inkomsten mis en moet tientallen uren zendtijd vullen, die normaal is bestemd voor Eredivisie-voetbal”, zo klinkt het. “Het Algemeen Dagblad, mediapartner van de KNVB, hield zich afzijdig. Al kregen veel mensen ruimte in de krant om het standpunt van de voetbalbond te verdedigen en Overmars te tackelen. Maar een kritische benadering van de instituties in het voetbal zoals KNVB, Eredivisie CV en het dreigende UEFA-bestuur bleef uit.”

“Compleet gestoord stukje”, noemt Vissers de tekst van Driessen. “Dat ik het boek over Van Praag schrijf, heeft totaal maar dan ook totaal niets te maken met mijn mening over doorspelen. Ik ben alleen voor doorspelen als dat kan volgens richtlijnen overheid en RIVM. En ik heb Mike (Verweij, verslaggever van De Telegraaf, red.) uitgebreid geprezen voor interview.” Leon ten Voorde van TC Tubantia doet ook een duit in het zakje: “De kop ‘Geen haar beter’, wat suggereert dat eigenlijk? Met andere woorden: wel grappig dat de krant, die leeft van de lijntjes, het anderen verwijt. Het zijn rare tijden.”