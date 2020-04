UEFA-baas kijkt over scenario's heen: 'Titel komt bij Liverpool terecht'

Het is nog steeds de vraag wanneer de Premier League wordt hervat, nu het er op lijkt dat de coronacrisis voorlopig nog niet is opgelost. UEFA-voorzitter Aleksander Ceferin vindt hoe dan ook dat de landstitel moet worden uitgereikt aan Liverpool, zelfs als er definitief wordt besloten om een punt te zetten achter de jaargang 2019/20. Het elftal van manager Jürgen Klopp heeft nog twee overwinningen nodig om het eerste kampioenschap sinds 1990 veilig te stellen.

"Ik kan me niet voorstellen dat Liverpool verstoken blijft van de landstitel", verklaart Ceferin in gesprek met het Sloveense medium Ekipa. "Als de competitie wordt hervat, dan worden ze zo goed als zeker kampioen. Theoretisch gezien is het nog steeds niet zeker, maar ze zijn er nu wel heel erg dichtbij. Mocht een hervatting niet mogelijk zijn, dan moet er goed worden gekeken naar de resultaten en op welke manier de kampioen wordt aangewezen. En nogmaals, ik kan geen scenario bedenken waarin Liverpool dan buiten de boot valt."

Ceferin snapt dat er gemengde gevoelens zijn bij de supporters van Liverpool, nu er zoveel onzekerheid is over de voortgang van de Premier League en het eerste kampioenschap in drie decennia op het spel staat. "Ik snap goed dat ze teleurgesteld zullen zijn als het kampioenschap in een leeg stadion wordt gevierd. Of dat officials achter de ‘groene tafel’ beslissen dat het seizoen definitief wordt geschrapt. Desondanks geloof ik er heilig in dat de landstitel op een of andere manier bij Liverpool terechtkomt."

LaLiga-voorzitter Javier Tebas hoopt dat er eind mei weer kan worden gespeeld in Spanje. Ceferin deelt dat optimisme en hoopt tevens dat ook het seizoen in de Serie A tot een goed einde wordt gebracht. "Ik ben een optimist die gelooft in een bevredigend einde van de competities in Spanje en Italië. Ik ben gewoon van nature een optimist." Ceferin houdt evenwel een slag om de arm. "Garanties zijn er natuurlijk nooit. Ik kan daarom geen keihard beloftes doen. Per land zal heel goed naar de situatie moeten worden gekeken. De omstandigheden zullen eerst helemaal in orde moeten zijn, zodat het spelen van wedstrijden niet voor gevaarlijke situaties zorgt."