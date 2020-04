LaLiga-baas vreest schade van een miljard en mikt op eind mei of juni

LaLiga zal niet eerder dan eind mei worden hervat. Voorzitter Javier Tebas laat dinsdag weten dat er diverse scenario’s in kaart worden gebracht en dat de bal in het meest gunstige geval op 28 mei weer rollen op het hoogste niveau. Het Spaanse voetbal ligt door de uitbraak van het coronavirus al wekenlang stil en op 23 maart werd bekend dat de competities voor onbepaalde tijd zijn stopgezet. In Spanje is de noodtoestand uitgeroepen en noodmaatregelen blijven tot 26 april van kracht.

Op 11 maart kwam voor het laatst een Spaanse ploeg in actie op het hoogste niveau. Nadat Atlético Madrid erin slaagde om titelverdediger Liverpool uit te schakelen in de Champions League, werd besloten om het Spaanse voetbal stil te leggen om verdere uitbreiding van het coronavirus zo veel mogelijk te beperken. Tebas meldt dinsdag dat clubs nog altijd niet in training mogen en dat voorlopig ook zo zal blijven, tenzij de noodmaatregelen worden beëindigd. In LaLiga moeten nog elf speelronden afgewerkt worden.

“De scenario's die we hebben besproken zijn een herstart op 28 mei, 6 juni en zelfs 28 juni. Maar we moeten zien hoe de situatie zich in april ontwikkelt. Hier en in andere landen”, aldus Tebas in een telefoongesprek met journalisten van diverse Spaanse media. “We kunnen nog geen exacte datum noemen. Dit hangt ook af van de Spaanse autoriteiten.” Tebas liet tijdens het gesprek ook weten wat voor financiële gevolgen het coronavirus met zich meebrengt in het Spaanse voetbal.

Als de competities niet meer hervat worden, is de schade niet te overzien: “Inclusief het geld wat zou binnenkomen vanuit Europese competites, lopen Spaanse clubs ongeveer een miljard euro mis. Als we weer gaan voetballen, maar achter gesloten deuren, gaat het om 300 miljoen euro. En zelfs als we gaan voetballen met publiek loopt de schade op richting 150 miljoen.”